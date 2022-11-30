В ДТП в Губкине пострадала девочка-подросток

29 ноября в Губкине произошло ДТП, в котором пострадали три человека. 18-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. Травмы получили 42-летний водитель иномарки и его 50-летний пассажир, а также 15-летняя пассажирка отечественного авто.
Ещё одно ДТП зарегистрировали в Старом Осколе. На проспекте Молодёжном водитель иномарки наехал на 48-летнюю женщину. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход пострадала.
Ранее сообщалось, что в приграничном селе Солохи водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода. Мужчина шёл по краю дороги. До этого в Старом Осколе на пешеходном переходе сбили 11-летнего школьника.