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В ДТП в Губкине пострадала девочка-подросток

Сегодня, 08:01
В городе столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. Травмы получили три человека, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

29 ноября в Губкине произошло ДТП, в котором пострадали три человека. 18-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. Травмы получили 42-летний водитель иномарки и его 50-летний пассажир, а также 15-летняя пассажирка отечественного авто.

Ещё одно ДТП зарегистрировали в Старом Осколе. На проспекте Молодёжном водитель иномарки наехал на 48-летнюю женщину. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход пострадала.

Ранее сообщалось, что в приграничном селе Солохи водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода. Мужчина шёл по краю дороги. До этого в Старом Осколе на пешеходном переходе сбили 11-летнего школьника.

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#Наталья Корявых#Происшествия#Губкин#Аварии#ДТП#Девочка пострадала в аварии
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