В Белгородской области не будут отменять пробники ОГЭ

Жительница области спросила у губернатора в прямом эфире, почему в этому году в регионе не проводят пробные ОГЭ, которые так помогают детям в подготовке к экзаменам.
Однако губернатор эту информацию опроверг. По словам главы региона, пробники государственных экзаменов пройдут по плану.
Мы «за» их проведение. Никто их не отменял, они пройдут по плану – во втором полугодии.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что школьники региона с 17 октября находятся на дистанционном обучении. Планировалось, что к очному обучению дети вернутся уже 1 декабря, но дистанционку из-за неспокойной обстановки пришлось продлить.