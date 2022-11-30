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В Белгородской области не будут отменять пробники ОГЭ

Сегодня, 20:28
Фото: 1MI
Экзамены
Вячеслав Гладков сообщил в прямом эфире, что их проведут по плану — во втором полугодии.

Жительница области спросила у губернатора в прямом эфире, почему в этому году в регионе не проводят пробные ОГЭ, которые так помогают детям в подготовке к экзаменам.

Однако губернатор эту информацию опроверг. По словам главы региона, пробники государственных экзаменов пройдут по плану.

Мы «за» их проведение. Никто их не отменял, они пройдут по плану – во втором полугодии.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что школьники региона с 17 октября находятся на дистанционном обучении. Планировалось, что к очному обучению дети вернутся уже 1 декабря, но дистанционку из-за неспокойной обстановки пришлось продлить.

В Белгородской области планируют продлить дистанционное обучение
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#Александра Склярова#Образование#Новости Белгорода#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Экзамен
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