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В Белгородской области нашли бешеных лис, лосей, косуль и енотовидных собак

Сегодня, 13:59
Фото: pxhere.com
В 2022 году в регионе выявили девять диких животных с бешенством. В их число вошли лисы, лоси, олень, енотовидная собака и косули, рассказала замгубернатора Юлия Щедрина.

За год в Белгородской области обнаружили девять диких животных с бешенством. В их числе две лисицы, два лося, олень, енотовидная собака и три косули.

Как отметила Щедрина, в планах усилить вакцинацию от бешенства животных в дикой фауне и проводить противоэпизоотические мероприятия. Рассказала чиновница и о ситуации с АЧС и птичьим гриппом.

В этом году очагов африканской чумы свиней обнаружено не было. Летом зафиксировали несколько случаев высокопатогенного птичьего гриппа, однако предпринятые меры не позволили ему распространиться.

В регионе в 2021 году из-за АЧС сожгли 90 тыс. свиней. Вспышка произошла осенью 2021 года на свинокомплексе «Бродок-2» в Корочанском районе. Чуму обнаружили в 30 пробах патологического материала.

 

В Белгородской области животные в два раза чаще стали заражаться бешенством
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#Евгений Грицков#Бешенство#Рост заболеваемости#Дикие животные
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