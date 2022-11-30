В Белгородской области нашли бешеных лис, лосей, косуль и енотовидных собак

За год в Белгородской области обнаружили девять диких животных с бешенством. В их числе две лисицы, два лося, олень, енотовидная собака и три косули.
Как отметила Щедрина, в планах усилить вакцинацию от бешенства животных в дикой фауне и проводить противоэпизоотические мероприятия. Рассказала чиновница и о ситуации с АЧС и птичьим гриппом.
В этом году очагов африканской чумы свиней обнаружено не было. Летом зафиксировали несколько случаев высокопатогенного птичьего гриппа, однако предпринятые меры не позволили ему распространиться.
В регионе в 2021 году из-за АЧС сожгли 90 тыс. свиней. Вспышка произошла осенью 2021 года на свинокомплексе «Бродок-2» в Корочанском районе. Чуму обнаружили в 30 пробах патологического материала.