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В Белгородском районе разрабатывают интерактивную карту с отмеченными укрытиями

Сегодня, 19:14
Фото: 1MI
Подвал
О разработке интерактивной карты в прямом эфире сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев.
Сюжет
Укрытия

Глава района Владимир Перцев сообщил в прямом эфире, что разработка интерактивной карты займёт чуть больше времени, чем понадобилось для карты по Белгороду. Связано это с количеством ИЖС и большим расстоянием населённых пунктов друг от друга.

Сейчас мы делаем интерактивную карту по Белгородскому району. Как только она будет готова, мы её опубликуем.
Владимир Перцев, глава администрации Белгородского района

Напомним, что интерактивную карту с убежищами в Белгороде опубликовали 28 ноября. В Валуйском горокруге также 30 ноября появилась собственная интерактивная карта.

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#Александра Склярова#Спецоперация#Укрытия#Белгородский район#Владимир перцев#Интерактивная карта
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