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В Белгороде онкодиспансер и колледж не могут поделить автостоянку

Сегодня, 21:08
Фото: 1MI
ПТУ перекрыл парковку для посетителей онкодиспансера в Белгороде
О проблеме с парковочными местами рядом с онкологической поликлиникой Белгорода рассказал Вячеслав Гладков.

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» жительница Белгородской области пожаловалась на закрытие стоянки рядом с онкологическим диспансером на улице Куйбышево. Въезд на парковку перекрыли.

Как оказалось, парковка, которой пользовались посетители больницы, принадлежит Политехническому колледжу. Поэтому открыть парковку просто так не получится – забрать у колледжа её нельзя. А дополнительные парковочные места выделить нельзя. По словам главы региона, места просто нет. Поэтому будут стараться искать компромисс.

Дополнительное парковочное место выделить городу невозможно, места просто нет. Забрать у колледжа просто так тоже не можем, тоже поступают жалобы. Будем искать компромисс.
Вячеслав Гладков
Белгородцы продолжают закрывать номера авто из-за нежелания платить за парковку
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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Белгород#Губернатор#Вячеслав Гладков#Город
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