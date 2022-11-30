В Белгороде онкодиспансер и колледж не могут поделить автостоянку

Как оказалось, парковка, которой пользовались посетители больницы, принадлежит Политехническому колледжу. Поэтому открыть парковку просто так не получится – забрать у колледжа её нельзя. А дополнительные парковочные места выделить нельзя. По словам главы региона, места просто нет. Поэтому будут стараться искать компромисс.