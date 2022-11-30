У премии в области СМИ “Искра Юга - 2022” появились новые номинации

Участниками конкурса могут стать не только отдельные авторы, но и авторские коллективы. Основное требование – наличие публикаций в традиционных и онлайн-СМИ ЮФО, СКФО и Крыма. По каждой категории от одного автора, в том числе коллективного, можно подавать одну работу, но подавать материалы можно в разных номинациях.