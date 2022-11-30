У премии в области СМИ “Искра Юга - 2022” появились новые номинации

“Искра Юга” – конкурс профессиональных журналистов, задача которого повышение популярности региональных СМИ и поощрение талантливых журналистов. К традиционным 10 номинациям в 2022 году прибавились ещё 2. Первая посвящена креативным индустриям, вторая – казачьим традициям и культуре.
Участниками конкурса могут стать не только отдельные авторы, но и авторские коллективы. Основное требование – наличие публикаций в традиционных и онлайн-СМИ ЮФО, СКФО и Крыма. По каждой категории от одного автора, в том числе коллективного, можно подавать одну работу, но подавать материалы можно в разных номинациях.
Финалисты премии и лауреаты получат дипломы и подарки от партнёров премии. Также их пригласят на церемонию награждения. Наконец, им будут доступны различные мастер-классы на профессиональную тематику.
Сообщается, что “Искра Юга” проводится в 15-й раз. Прошлогоднее мероприятие стало рекордным по числу заявок (свыше 600) и редакций-участниц (131). В мастер-классах финального дня тогда приняли участие более 200 журналистов.
Организаторы конкурса: Аналитический центр “Эксперт Юг”, АНО “Инновационные гуманитарные проекты”. Генеральный партнер - фонд Олега Дерипаска “Вольное Дело”. Цифровой партнер - ПАО “Ростелеком”. Информационные партнеры: медиахолдинг 1MI, РБК, Юг Times, RO TODAY, “Это Кавказ”, “Городской репортер”, “Деловой Юг”, “Деловой Новочеркасск”, “Бизнес-газета”.
Ознакомиться с положениями премии, а также подать заявку можно на официальном сайте мероприятия.