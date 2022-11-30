Советы, как работать в кризис

В Российской Федерации в последние три года малому бизнесу приходится сталкиваться со все новыми и новыми вызовами. Экономическая среда все менее дружелюбна для коммерсантов. В такое время каждому предпринимателю необходим надежный партнер, который поможет в трудный период и денег много не возьмет.
Мы составили гайд для предпринимателей совместно с Альфа-Банком. Этой финансовой организации доверяет каждый пятый российский бизнесмен.
Для многих уже не новость, что для регистрации собственного бизнеса больше не нужно посещать государственные органы. Сегодня все бумаги оформляются в банке. При этом в Альфа-Банке зарегистрировать ООО или ИП можно быстро, удаленно и бесплатно.
Оформление документов на регистрацию ИП или ООО занимает всего четверть часа. Расчетный счет открывают в течение суток. Процесс проходит дистанционно, в том числе подпись и отправка документации в Федеральную налоговую службу. Помощь юриста не нужна. Платить государственную пошлину тоже не надо. Электронная подпись оформляется бесплатно. Для бизнесменов в настоящее время электронная подпись стала незаменимой вещью.
В банке расчетный счет открывается бесплатно. То же самое можно сказать о подключении бухгалтерии. Более того, клиент получает в подарок бонусы на развитие. Все документы соответствуют российскому законодательству. Они готовятся с двумерным кодом.
Ключевым инструментом банка для предпринимателей, безусловно, является расчетный счет. Соответствующую услуги бизнесменам предлагают все кредитные учреждения, однако есть нюансы.
У Альфа-Банка в этом плане все прозрачно и бесплатно. Для открытия счета для предпринимателей нужно всего лишь заполнить анкету на сайте - можно обойтись без личного предъявления документов и посещения банка. Коммерсанту высылают реквизиты счета - он их может сразу предоставить контрагенту для взаиморасчетов.
Директор малого бизнеса Альфа-Банка в Белгородской области Галина Конева:
«Альфа-Банк стоял у истоков модернизации банковского обслуживания и сервисов для предпринимателей. Мы одни из первых предложили „облегченное“ открытие счета за пару часов через сайт и этой возможностью пользуются сотни предпринимателей нашего региона. Мы активно работаем с бизнесом, слушаем и слышим предпринимателей, поэтому наши сервисы и продукты отвечают на вызовы сегодняшнего времени. Гибкий индивидуальный подход и скорость позволяют нам удерживать лидерство и сохранять лояльность наших клиентов».
Обслуживание бизнеса в Альфа-Банке не всегда бесплатно, однако при этом у финансовой организации имеется целая линейка тарифов под различный бизнес и разные обороты, предусмотрен даже бесплатный тариф для начинающих коммерсантов и сезонного бизнеса.
Со всеми предложениями можно ознакомиться на сайте Альфа-Банка. Добавим, что сумма ежемесячных платежей начинается от 690 рублей. Имеется и тариф с оплатой 1% от суммы поступлений. Максимальный тариф — для бизнеса с крупными оборотами — равен 6690 рублей в месяц.
Как упоминалось выше, современный банк для бизнеса представляет собой не только расчетное обслуживание, но и целую цифровую экосистему.
У Альфа-Банка для этого есть сервисы «Альфа-Бизнес Онлайн» и «Альфа-Бизнес Мобайл». Первый крайне полезен для работы на лэптопе или десктопе, а второй — для мобильных устройств. Оба сервиса имеют схожий функционал, позволяющий в любом месте и в любое время контролировать параметры своего бизнеса, в том числе статистику по операциям, состояние платежей, управление платежами и обмен документацией.
Можно проверить контрагента, с которым бизнесмен планирует расплатиться, и заказать справку в банке онлайн, без похода в офис.
Интернет-банк у «Альфа» интегрирован с «1С-Бухгалтерией». Это позволяет:
Кроме того, Альфа-Банк предоставляет услугу бесплатной бухгалтерии для малого бизнеса. Коммерсанты имеют возможность рассчитывать зарплату, платить налоги и взносы, создавать декларации и настроить автонакопление на налоги.
Банк сам займется оптимизацией налогов и взносов, составит налоговый календарь и начислит проценты на остаток по счету.
Бизнес нуждается в длинных и дешевых деньгах, особенно в период кризисов. Альфа-Банк разработал ряд предложений для предпринимателей, где все зависит от суммы финансирования, продолжительности кредитования и прочих параметров. Выбрать подходящий кредит можно здесь.
Отметим, что у Альфа-Банка одни из наиболее низких ставок на рынке.
Альфа-Банк выпускает дебетовые и кредитные карты для бизнеса. Их основными преимуществами являются бесплатное открытие и обслуживание, крупные кешбэки, а на отдельных доступен и круглосуточный консьерж-сервис.
Бизнесмен — обладатель карты «Альфа» круглые сутки имеет доступ к своему расчетному счету. Наличку реально без проблем снимать и вносить через банкоматы Альфа-Банка или партнеров. Нет никаких скрытых комиссий при оплате товаров и услуг.
И наконец, еще одно очевидное преимущество – это удобный и недорогой эквайринг. При открытии расчетного счета в Альфа-Банке торговый бизнес получает услугу приема платежей всего за 1% от оборота. Такая ставка действует первые три месяца при выборе любого тарифа.
Эквайринг действует не только через физический терминал, но и при интернет-торговле, и в соцсетях. А при приеме платежей через QR-код банк будет до конца года компенсировать всю комиссию.
Остались вопросы? Значит, нужно посетить сайт Альфа-Банка для предпринимателей.
Помимо этого, в Альфа-Банке за каждым бизнесменом закрепляют персонального менеджера. Последний на связи в любое время. Он готов помочь и подсказать по всем продуктам для бизнеса.
Есть дополнительные вопросы? Ответы можно найти на сайте Альфа-Банка для предпринимателей.
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