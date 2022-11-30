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Советы, как работать в кризис

Сегодня, 11:22
Фото: Альфа-Банк
Банк для малого бизнеса — это не только расчетный счет, но и полный спектр услуг, облегчающих жизнь бизнесмена, и Альфа-Банк предоставляет возможность убедиться в этом. Bel.ru и Альфа-Банк разработали гайд для предпринимателей. Он поможет не потеряться в экономическом шторме.

В Российской Федерации в последние три года малому бизнесу приходится сталкиваться со все новыми и новыми вызовами. Экономическая среда  все менее дружелюбна для коммерсантов. В такое время каждому предпринимателю необходим надежный партнер, который поможет в трудный период и денег много не возьмет.

Фото: Альфа-Банк

Мы составили гайд для предпринимателей совместно с Альфа-Банком. Этой финансовой организации доверяет каждый пятый российский бизнесмен.

Открыть свое дело

Для многих уже не новость, что для регистрации собственного бизнеса больше не нужно посещать государственные органы. Сегодня все бумаги оформляются в банке. При этом в Альфа-Банке зарегистрировать ООО или ИП можно быстро, удаленно и бесплатно.

Оформление документов на регистрацию ИП или ООО занимает всего четверть часа. Расчетный счет открывают в течение суток. Процесс проходит дистанционно, в том числе подпись и отправка документации в Федеральную налоговую службу. Помощь юриста не нужна. Платить государственную пошлину тоже не надо. Электронная подпись оформляется бесплатно. Для бизнесменов в настоящее время электронная подпись стала незаменимой вещью.

В банке расчетный счет открывается бесплатно. То же самое можно сказать о подключении бухгалтерии. Более того, клиент получает в подарок бонусы на развитие. Все документы соответствуют российскому законодательству. Они готовятся с двумерным кодом.

 

Открыть счет

Ключевым инструментом банка для предпринимателей, безусловно, является расчетный счет. Соответствующую услуги бизнесменам предлагают все кредитные учреждения, однако есть нюансы.

У Альфа-Банка в этом плане все прозрачно и бесплатно. Для открытия счета для предпринимателей нужно всего лишь заполнить анкету на сайте - можно обойтись без личного предъявления документов и посещения банка. Коммерсанту высылают реквизиты счета - он их может сразу предоставить контрагенту для взаиморасчетов.

Директор малого бизнеса Альфа-Банка в Белгородской области Галина Конева:

«Альфа-Банк стоял у истоков модернизации банковского обслуживания и сервисов для предпринимателей. Мы одни из первых предложили „облегченное“ открытие счета за пару часов через сайт и этой возможностью пользуются сотни предпринимателей нашего региона. Мы активно работаем с бизнесом, слушаем и слышим предпринимателей, поэтому наши сервисы и продукты отвечают на вызовы сегодняшнего времени. Гибкий индивидуальный подход и скорость позволяют нам удерживать лидерство и сохранять лояльность наших клиентов».

Есть и другие преимущества:

  1. Вносить и снимать наличные деньги в банкоматах Альфа-Банка и банков-партнеров можно в любое время без предварительного заказа.
  2. Расплачиваться с партнерами можно до 19:30, а с другими клиентам Альфа-Банка — до 23:30.
  3. При оплате обслуживания счета сразу за девять месяцев клиент получает еще 3 месяца в подарок.
  4. Реквизиты счета можно получить за 10 минут.
Фото: Альфа-Банк

Каждому — свой тариф

Обслуживание бизнеса в Альфа-Банке не всегда бесплатно, однако при этом у финансовой организации имеется целая линейка тарифов под различный бизнес и разные обороты, предусмотрен даже бесплатный тариф для начинающих коммерсантов и сезонного бизнеса.

Со всеми предложениями можно ознакомиться на сайте Альфа-Банка. Добавим, что сумма ежемесячных платежей начинается от 690 рублей. Имеется и тариф с оплатой 1% от суммы поступлений. Максимальный тариф — для бизнеса с крупными оборотами — равен 6690 рублей в месяц.

Фото: senivpetro/freepik.com

Все под рукой

Как упоминалось выше, современный банк для бизнеса представляет собой не только расчетное обслуживание, но и целую цифровую экосистему.

У Альфа-Банка для этого есть сервисы «Альфа-Бизнес Онлайн» и «Альфа-Бизнес Мобайл». Первый крайне полезен для работы на лэптопе или десктопе, а второй — для мобильных устройств. Оба сервиса имеют схожий функционал, позволяющий в любом месте и в любое время контролировать параметры своего бизнеса, в том числе статистику по операциям, состояние платежей, управление платежами и обмен документацией.

Можно проверить контрагента, с которым бизнесмен планирует расплатиться, и заказать справку в банке онлайн, без похода в офис.

Фото: Альфа-Банк

Бесплатный бухгалтер

Интернет-банк у «Альфа» интегрирован с «1С-Бухгалтерией». Это позволяет:

  1. Создавать платежные поручения и высылать их в банк;
  2. Получать статусы отправленных в банк платежей;
  3. Работать с документами и счетами нескольких структур в режиме одного окна системы «1С: Предприятие 8»;
  4. Получать из банка выписки по счетам.

Кроме того, Альфа-Банк предоставляет услугу бесплатной бухгалтерии для малого бизнеса. Коммерсанты имеют возможность рассчитывать зарплату, платить налоги и взносы, создавать декларации и настроить автонакопление на налоги.

Банк сам займется оптимизацией налогов и взносов, составит налоговый календарь и начислит проценты на остаток по счету.

Кредиты

Бизнес нуждается в длинных и дешевых деньгах, особенно в период кризисов. Альфа-Банк разработал ряд предложений для предпринимателей, где все зависит от суммы финансирования, продолжительности кредитования и прочих параметров. Выбрать подходящий кредит можно здесь.

Фото: Альфа-Банк

Отметим, что у Альфа-Банка одни из наиболее низких ставок на рынке.

Карты

Альфа-Банк выпускает дебетовые и кредитные карты для бизнеса. Их основными преимуществами являются бесплатное открытие и обслуживание, крупные кешбэки, а на отдельных доступен и  круглосуточный консьерж-сервис.

Бизнесмен — обладатель карты «Альфа» круглые сутки имеет доступ к своему расчетному счету. Наличку реально без проблем снимать и вносить через банкоматы Альфа-Банка или партнеров. Нет никаких скрытых комиссий при оплате товаров и услуг.

Эквайринг за 1%

И наконец, еще одно очевидное преимущество – это удобный и недорогой эквайринг. При открытии расчетного счета в Альфа-Банке торговый бизнес получает услугу приема платежей всего за 1% от оборота. Такая ставка действует первые три месяца при выборе любого тарифа.

Эквайринг действует не только через физический терминал, но и при интернет-торговле, и в соцсетях. А при приеме платежей через QR-код банк будет до конца года компенсировать всю комиссию.

Остались вопросы? Значит, нужно посетить сайт Альфа-Банка для предпринимателей.

Помимо этого, в Альфа-Банке за каждым бизнесменом закрепляют персонального менеджера. Последний на связи в любое время. Он готов помочь и подсказать по всем продуктам для бизнеса.

Есть дополнительные вопросы? Ответы можно найти на сайте Альфа-Банка для предпринимателей.

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#Алина Харина#Экономика#Белгородская область#Альфа-банк
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