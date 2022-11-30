Советы, как работать в кризис

У Альфа-Банка для этого есть сервисы «Альфа-Бизнес Онлайн» и «Альфа-Бизнес Мобайл». Первый крайне полезен для работы на лэптопе или десктопе, а второй — для мобильных устройств. Оба сервиса имеют схожий функционал, позволяющий в любом месте и в любое время контролировать параметры своего бизнеса, в том числе статистику по операциям, состояние платежей, управление платежами и обмен документацией.