Раненного при обстреле белгородского села мальчика отправят на реабилитацию

В вечернем прямом эфире белгородка сообщила губернатору о своей проблеме. Её сын играл на детской площадке в селе Солохи, когда начался обстрел. Пропуская других детей в укрытие, мальчик скрыться не успел и его ранило.
Обращаясь в различные инстанции, белгородка заметила, что ей везде отказывают в выплатах, которые положены раненным при обстреле, и в реабилитации в санатории. Женщина спросила губернатора, что делать в такой ситуации и куда обращаться.
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ребёнка в санаторий всё же отправят. А выплачивать ли семье денежную компенсацию, будут решать врачи.
Мы сделаем всё, что обещали. Министр здравоохранения Андрей Иконников уже связался с вами по поводу санатория. Называйте дату, и мы отправим ребёнка. По поводу ранения – компенсацию выплачиваем только при среднем и тяжёлом ранении. Тут всё зависит от врачебной комиссии.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области