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Раненного при обстреле белгородского села мальчика отправят на реабилитацию

Сегодня, 18:35
Фото: 1MI
Ребёнок на велосипеде
Мать ребёнка пожаловалась губернатору, что им отказали в выплатах и в реабилитации в санатории. Вячеслав Гладков в прямом эфире сообщил, что мальчика в санаторий отправят, как и было обещано.
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Обстрел

В вечернем прямом эфире белгородка сообщила губернатору о своей проблеме. Её сын играл на детской площадке в селе Солохи, когда начался обстрел. Пропуская других детей в укрытие, мальчик скрыться не успел и его ранило. 

Обращаясь в различные инстанции, белгородка заметила, что ей везде отказывают в выплатах, которые положены раненным при обстреле, и в реабилитации в санатории. Женщина спросила губернатора, что делать в такой ситуации и куда обращаться.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ребёнка в санаторий всё же отправят. А выплачивать ли семье денежную компенсацию, будут решать врачи.

Мы сделаем всё, что обещали. Министр здравоохранения Андрей Иконников уже связался с вами по поводу санатория. Называйте дату, и мы отправим ребёнка. По поводу ранения – компенсацию выплачиваем только при среднем и тяжёлом ранении. Тут всё зависит от врачебной комиссии.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

 

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#Александра Склярова#Спецоперация#Обстрел#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Ранение#Реабилитация#Выплата
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