Путин принял участие в открытии рекреационной зоны в Белгородской области

Общая площадь зоны отдыха составила 6,45 га. Работы обошлись в 218,5 млн рублей, 102,5 млн рублей выделили из федерального бюджета. Как подчеркнул президент, в России давно развивают тему обустройства малых городов. Важно и дальше привлекать местных жителей, чтобы они сами ставили задачу перед властью.