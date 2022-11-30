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Путин принял участие в открытии рекреационной зоны в Белгородской области

Сегодня, 12:44
Фото: правительство Белгородской области
Путин открыл рекреационную зону в Губкине
Территория открылась в Губкинском горокруге. До этого зону отдыха признали лучшей на федеральном конкурсе по созданию комфортной городской среды, сообщили в правительстве региона.

Владимир Путин и губернатор Вячеслав Гладков в режиме видеосвязи открыли рекреационную зону «Теплый Колодезь — зелёная долина Губкина». До этого зону отдыха признали лучшей на федеральном конкурсе по созданию комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Общая площадь зоны отдыха составила 6,45 га. Работы обошлись в 218,5 млн рублей, 102,5 млн рублей выделили из федерального бюджета. Как подчеркнул президент, в России давно развивают тему обустройства малых городов. Важно и дальше привлекать местных жителей, чтобы они сами ставили задачу перед властью.

Вячеслав Гладков рассказал, что реализовать проект удалось благодаря помощи градообразующих предприятий. Они вложили в благоустройство зоны отдыха порядка 130 млн рублей.

В разработке проекта также участвовали губкинская администрация, дизайнеры, архитекторы и федеральные эксперты. Определиться с концепцией помогли жители города. Проект будет реализован в несколько этапов до 2023 года. 

 

Путин открыл рекреационную зону в ГубкинеПутин открыл рекреационную зону в Губкине
Путин открыл рекреационную зону в Губкине
Фото: правительство Белгородской области
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#Наталья Корявых#Общество#Губкин#Владимир Путин#Вячеслав Гладков#Открытие рекреационной зоны в Губкине с участием президента
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