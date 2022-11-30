Путин принял участие в открытии рекреационной зоны в Белгородской области

Владимир Путин и губернатор Вячеслав Гладков в режиме видеосвязи открыли рекреационную зону «Теплый Колодезь — зелёная долина Губкина». До этого зону отдыха признали лучшей на федеральном конкурсе по созданию комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
Общая площадь зоны отдыха составила 6,45 га. Работы обошлись в 218,5 млн рублей, 102,5 млн рублей выделили из федерального бюджета. Как подчеркнул президент, в России давно развивают тему обустройства малых городов. Важно и дальше привлекать местных жителей, чтобы они сами ставили задачу перед властью.
Вячеслав Гладков рассказал, что реализовать проект удалось благодаря помощи градообразующих предприятий. Они вложили в благоустройство зоны отдыха порядка 130 млн рублей.
В разработке проекта также участвовали губкинская администрация, дизайнеры, архитекторы и федеральные эксперты. Определиться с концепцией помогли жители города. Проект будет реализован в несколько этапов до 2023 года.