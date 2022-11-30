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Профессор НИУ «БелГУ» стала победителем конкурса «Золотые имена высшей школы» — 2022

Сегодня, 14:05
Фото: НИУ «БелГУ»
Профессионализм, популяризация передовых достижений, победы учеников на студенческих конференциях, диссертационные исследования и активная общественная просветительская работа профессора кафедры стоматологии медицинского института БелГУ Ирины Рыжовой по достоинству оценены на всероссийском уровне.
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БелГУ

Более чем из 1000 заявок, поступивших на Всероссийский конкурс «Золотые имена высшей школы» от претендентов из всех вузов страны, жюри, в состав которого пошли 82 эксперта из 43 региональных отделений «Лиги преподавателей высшей школы», определило 150 победителей. Награду Ирине Рыжовой, ставшей победительницей в номинации «За достижения в просветительской деятельности», вручили на торжественной церемонии в Общественной палате РФ в Москве.

Моя просветительская деятельность связана с темой оздоровления людей с помощью природных ресурсов, ароматерапией. Более шести тысяч лет человечество использует целебные свойства растительных экстрактов как для здоровья полости рта, так и организма в целом. Ароматерапия сегодня — это научно обоснованный метод профилактики и лечения многих патологических состояний. Эффективно используется для регуляции психоэмоционального состояния во многих лечебных и профилактических учреждениях страны, в том числе и в нашей Белгородской области.
Ирина Рыжова

С победой в конкурсе Ирину Рыжову в своём блоге поздравил ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин. Он пожелал, чтобы её деятельность, связанная с оздоровлением людей, продолжалась с ещё большим успехом и привлекала внимание общественности к важности профилактики заболеваний и ведения здорового образа жизни.

Напомним, в 2021 году победительницей конкурса «Золотые имена высшей школы» в номинации «За развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования» стала кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, профессионально-речевой и межкультурной коммуникации института межкультурной коммуникации и международных отношений Марина Дрога.

Всероссийский конкурс «Золотые имена высшей школы» Межрегиональная общественная организация «Лига преподавателей высшей школы» проводит с 2018 года при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства науки и высшего образования РФ.

#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Полухин#БелГУ#Победа#Конкурс#Профессор
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