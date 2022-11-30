Профессор НИУ «БелГУ» стала победителем конкурса «Золотые имена высшей школы» — 2022

Более чем из 1000 заявок, поступивших на Всероссийский конкурс «Золотые имена высшей школы» от претендентов из всех вузов страны, жюри, в состав которого пошли 82 эксперта из 43 региональных отделений «Лиги преподавателей высшей школы», определило 150 победителей. Награду Ирине Рыжовой, ставшей победительницей в номинации «За достижения в просветительской деятельности», вручили на торжественной церемонии в Общественной палате РФ в Москве.