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Почта России запустила доставку из европейских интернет-магазинов

Сегодня, 11:08
Фото: «Почта России»
Почта начала доставлять покупки из интернет-магазинов Евросоюза. Получить заказ можно в любом из 38 000 отделений по всей стране или курьером в более чем 14 000 населенных пунктов.

Воспользоваться новой услугой могут клиенты Почта Global — партнёра Почты по доставке товаров из зарубежных онлайн-площадок. Сервис открывает российским покупателям доступ к крупнейшим магазинам и маркетплейсам, включая Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, и европейским сайтам Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других брендов.

Оплатить заказ на Почта Global можно российской банковской картой. Покупатели могут объединять несколько заказов в одну посылку или, наоборот, разделить покупку, чтобы отправить по разным адресам. В стоимость доставки включено хранение на складе оператора до 90 дней. Дополнительно клиенты могут заказать фотографии прибывших товаров, чтобы убедиться в их сохранности, а также проверку комплектности и работоспособности покупки.

Заказы из европейских интернет-магазинов поступают на склады партнера в Берлине и оттуда отправляются покупателю. Сроки доставки из Германии в Россию составят от 14 дней, включая процедуру таможенного оформления. Если стоимость посылки превысит 1000 евро или вес будет более 31 килограммов, то оплатить пошлину можно будет на сайте и в мобильном приложении Почты или при получении посылки в отделении.
Летом этого года мы запустили доставку покупок из интернет-магазинов США, оформленных на платформе pochtaglobal.ru. Теперь мы вместе с партнером запускаем доставку товаров из европейских магазинов. Это позволит покупать напрямую у брендов. Быстрое таможенное декларирование, удобное отслеживание и оплата пошлин, максимальная география доставки в России через Почту — всё это обеспечит пользователям нашего партнёрского сервиса лучший клиентский опыт
заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Почты России Георгий Аликошвили

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