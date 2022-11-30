Почта России запустила доставку из европейских интернет-магазинов

Оплатить заказ на Почта Global можно российской банковской картой. Покупатели могут объединять несколько заказов в одну посылку или, наоборот, разделить покупку, чтобы отправить по разным адресам. В стоимость доставки включено хранение на складе оператора до 90 дней. Дополнительно клиенты могут заказать фотографии прибывших товаров, чтобы убедиться в их сохранности, а также проверку комплектности и работоспособности покупки.