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На улице Белгорода нашли муляж мины «Лепесток»

Сегодня, 17:33
Фото: t.me/belgorod01people
улица Костюкова, 69
Подозрительный предмет обнаружили на Костюкова, 69. По нашим данным, мина была муляжом.
Сюжет
Муляж

Днём 30 ноября на Костюкова, 69 белгородцы обнаружили странный предмет, похожий на мину «Лепесток». Силовики приехали на место и оцепили площадку для мусора, где находился предмет.

Подробнее о произошедшем стало известно только к вечеру. По нашим данным, мина «Лепесток» была муляжом — на ней написана буква «У», что означает «учебная мина».

Напомним, что 2 ноября житель Белгорода подшутил над знакомым, подсунув ему муляж гранаты, предварительно вырвав чеку. Испугавшийся житель вышел на улицу и позвонил в полицию. Мужчина держал в руках муляж вплоть до приезда силовиков. Потерпевший отделался испугом, а злоумышленнику грозит тюремный срок.

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#Александра Склярова#Город#Муляж#Белгород#Мина-лепесток
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