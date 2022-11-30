На улице Белгорода нашли муляж мины «Лепесток»

Днём 30 ноября на Костюкова, 69 белгородцы обнаружили странный предмет, похожий на мину «Лепесток». Силовики приехали на место и оцепили площадку для мусора, где находился предмет.
Подробнее о произошедшем стало известно только к вечеру. По нашим данным, мина «Лепесток» была муляжом — на ней написана буква «У», что означает «учебная мина».
Напомним, что 2 ноября житель Белгорода подшутил над знакомым, подсунув ему муляж гранаты, предварительно вырвав чеку. Испугавшийся житель вышел на улицу и позвонил в полицию. Мужчина держал в руках муляж вплоть до приезда силовиков. Потерпевший отделался испугом, а злоумышленнику грозит тюремный срок.