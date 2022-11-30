На «Радугу» надвигаются тучи: мэрия Белгорода требует с компании 19 млн рублей

Мэрия судится со строительной компанией из-за долгов по аренде. ООО «Радуга» должно почти 19,6 млн рублей.
Речь о долгах за период с 14 июля 2016 года по 25 января 2022 года. Также в сумму входит неустойка за период с 22 июля по 5 августа 2022 года. Судебное заседание назначили на 21 декабря.
ООО «Радуга» зарегистрировано в Белгороде в 2014 году. Компания занимается строительство жилых и нежилых зданий. Данных о доходах организации за 2021 год нет. Известно, что исковая нагрузка превысила 12 млн рублей. Бенефициар — Александр Полежаев.