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На «Радугу» надвигаются тучи: мэрия Белгорода требует с компании 19 млн рублей

Сегодня, 15:13
Фото: Bel.ru

Мэрия Белгорода пытается отсудить 19,6 млн рублей долгов у строительной компании

ООО «Радуга» задолжало городской администрации за аренду земельного участка, следует из определения арбитражного суда Белгородской области.

Мэрия судится со строительной компанией из-за долгов по аренде. ООО «Радуга» должно почти 19,6 млн рублей.

Речь о долгах за период с 14 июля 2016 года по 25 января 2022 года. Также в сумму входит неустойка за период с 22 июля по 5 августа 2022 года. Судебное заседание назначили на 21 декабря.

ООО «Радуга» зарегистрировано в Белгороде в 2014 году. Компания занимается строительство жилых и нежилых зданий. Данных о доходах организации за 2021 год нет. Известно, что исковая нагрузка превысила 12 млн рублей. Бенефициар — Александр Полежаев.

 

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