На Харгоре в Белгороде уберут один пешеходный переход, но оборудуют светофором другой

Белгородцы 29 ноября заметили, что подход к пешеходному переходу в районе ул. Будённого, 14 закрыли ограждением. Это решение горожан удивило.
В мэрии заявили, что пешеходный переход здесь уберут. Городские власти сделают это по рекомендации Госавтоинспекции: по статистике ГИБДД здесь нередко происходят аварии.
Перейти дорогу пешеходы смогут по «зебре», обозначенной на карте зелёным цветом. Рядом с переходом, к тому же, установят светофор — таким образом, переход станет регулируемым.
О том, что на дороге в районе ул. Будённого, 14 появится светофор, стало известно ещё в октябре. На его установку планировали потратить более 1,1 млн рублей. Согласно данным закупки, предполагалось, что на участке появятся шесть трёхсекционных светофоров для автомобилистов и два двухсекционных — для пешеходов.