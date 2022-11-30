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На Харгоре в Белгороде уберут один пешеходный переход, но оборудуют светофором другой

Сегодня, 06:40
Фото: "Белгород № 1"

В мэрии Белгорода объяснили, почему закрыли подход к переходу

Пешеходный переход в районе ул. Будённого, 14 уберут. Накануне подход к нему закрыли ограждением. В мэрии «Б1» объяснили, что перейти дорогу пешеходы смогут по другой «зебре», рядом с которой появится светофор.

Белгородцы 29 ноября заметили, что подход к пешеходному переходу в районе ул. Будённого, 14 закрыли ограждением. Это решение горожан удивило.

В мэрии заявили, что пешеходный переход здесь уберут. Городские власти сделают это по рекомендации Госавтоинспекции: по статистике ГИБДД здесь нередко происходят аварии.

Фото: "Белгород № 1"

Перейти дорогу пешеходы смогут по «зебре», обозначенной на карте зелёным цветом. Рядом с переходом, к тому же, установят светофор — таким образом, переход станет регулируемым.

О том, что на дороге в районе ул. Будённого, 14 появится светофор, стало известно ещё в октябре. На его установку планировали потратить более 1,1 млн рублей. Согласно данным закупки, предполагалось, что на участке появятся шесть трёхсекционных светофоров для автомобилистов и два двухсекционных — для пешеходов.

На двух участках дорог в Белгороде появятся новые светофоры почти за 5 млн рублей
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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Светофор#Пешеходный переход#Ограждение#Инна Рогова
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