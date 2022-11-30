На Харгоре в Белгороде уберут один пешеходный переход, но оборудуют светофором другой

О том, что на дороге в районе ул. Будённого, 14 появится светофор, стало известно ещё в октябре. На его установку планировали потратить более 1,1 млн рублей. Согласно данным закупки, предполагалось, что на участке появятся шесть трёхсекционных светофоров для автомобилистов и два двухсекционных — для пешеходов.