Можно ли получить списки мобилизованных белгородцев? Если коротко, то нет. Реестры военнообязанных ведут военкоматы. Информация о запасниках имеется у призывной комиссии, но эти данные закрыты. Документы предназначены сугубо для служебного пользования.
Списков на частичную мобилизацию в открытых источниках попросту нет. «Слитые» базы данных — не более чем мошенничество. Указ о частичной мобилизации президент Владимир Путин подписал 21 сентября. Из запаса призвали чуть более 300 тыс. человек.
Постановление о завершении частичной мобилизации в Белгородской области подписал губернатор Вячеслав Гладков. Это произошло ещё 1 ноября.
Узнать информацию о том, есть ли человек в списке на мобилизацию, тоже не выйдет. Военкоматы и призывные комиссии прежде всего учитывают очередь и категорию запаса. Были и такие прецеденты, что повестки получали граждане не из первой очереди на частичную мобилизацию. Также случалось такое, что некоторых жителей региона мобилизовали по ошибке.
Тем не менее белгородцам всё ещё есть куда обращаться, если их интересуют вопросы по частичной мобилизации. Для этого можно позвонить в военкоматы. Также вопросы можно задать на портале Объясняем.рф. Интересующие вопросы получится задать и через специальный чат-бот в Telegram.
Кроме того, в регионе работает союз поддержки матерей и жён военнослужащих. Обращения принимают по телефону (4722) 25-69-05. Прийти в центр можно и лично. Он находится на Щорса, 15. График работы: с 9:00 до 18:00.
С 5 октября работает центр психологической помощи военнослужащим и их семьям. Записаться на приём можно по номеру 8 (963)-090-82-77. Работу центра организует благотворительный фонд «Офицерская честь».