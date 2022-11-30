Можно ли получить списки мобилизованных белгородцев

Узнать информацию о том, есть ли человек в списке на мобилизацию, тоже не выйдет. Военкоматы и призывные комиссии прежде всего учитывают очередь и категорию запаса. Были и такие прецеденты, что повестки получали граждане не из первой очереди на частичную мобилизацию. Также случалось такое, что некоторых жителей региона мобилизовали по ошибке.