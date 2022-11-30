Металлоинвест подтвердил лидерство в сфере корпоративной благотворительности России

Проект «НКО-СОКРАТ» направлен на развитие третьего сектора и профессионализацию НКО в регионах ответственности Металлоинвеста, содействует организации партнёрства НКО с властью и бизнесом. Программа была запущена в 2018 году в партнерстве с АНО «Агентство социальной информации» (АНО «АСИ»).