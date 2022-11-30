Металлоинвест подтвердил лидерство в сфере корпоративной благотворительности России

В ранжировании принимало участие более 100 ведущих российских компаний. Эксперты рассматривали уровень управления и организации благотворительной деятельности и социнвестиций, взаимодействия с заинтересованными сторонами, механизмы совершенствования этих направлений.
Ассоциация также назвала лучшие социальные проекты бизнеса. Реализуемые Металлоинвестом совместно с Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» проекты «Культурная программа АРТ-ОКНО» и «НКО-СОКРАТ» вошли в тройку лучших в номинациях «Лучший проект, направленный на поддержку культуры и искусства» и «Лучший проект, способствующий профессионализации некоммерческого сектора».
Проект «НКО-СОКРАТ» направлен на развитие третьего сектора и профессионализацию НКО в регионах ответственности Металлоинвеста, содействует организации партнёрства НКО с властью и бизнесом. Программа была запущена в 2018 году в партнерстве с АНО «Агентство социальной информации» (АНО «АСИ»).
Целями проекта «Культурная платформа «Арт-окно» являются стимулирование создания локальных инновационных, актуальных, социально значимых и устойчивых культурных проектов, формирование новой культурной повестки и повышение доступности лучших образцов современной и классической культуры в регионах. Программа реализуется с 2017 года.
Партнерские проекты Металлоинвеста Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» направлены на трансформацию промышленных городов, которая включает повышение качества жизни, создание комфортной городской среды и предоставление новых возможностей для активных людей, готовых менять жизнь города к лучшему. Общими усилиями создается мощный импульс для развития регионов.
Проект «Лидеры корпоративной благотворительности» проводится с 2008-го года. Это одно из крупнейших событий в сфере корпоративной благотворительности и социальных инвестиций в России. Партнером методологии выступает Группа компаний «Б1» (ранее Ernst& Young, EY).
Конкурс социальных программ компаний проводится в партнерстве с Минэкономразвития, Минобрнауки, Минкультом, Счетной палатой, РСПП, Фондом президентских грантов, ООН в России, Советом Евразийского женского форума при Совете федерации, АНО Центром содействия природоохранным инициативам «Экология», АНО «Национальные приоритеты».