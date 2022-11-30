Мэр Старого Оскола поделился с подписчиками своим завтраком

Чесноков попросил подписчиков рассказать о том, чем завтракают они. В ответ он получил варианты «миска грибного супа, мармелад и чёрный чай», кофе, омлет с колбасой и сыром, яичница с грудинкой, а один из комментаторов подчеркнул, что по утрам «кашу надо есть».