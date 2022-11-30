Мэр Старого Оскола поделился с подписчиками своим завтраком

Глава старооскольской администрации Андрей Чесноков 30 ноября поделился фото и видео своего завтрака. Получился он достаточно плотным: яичница, помидоры черри, йогурт местного производства и чай.
Чесноков попросил подписчиков рассказать о том, чем завтракают они. В ответ он получил варианты «миска грибного супа, мармелад и чёрный чай», кофе, омлет с колбасой и сыром, яичница с грудинкой, а один из комментаторов подчеркнул, что по утрам «кашу надо есть».
Напомним, что ранее рецептом поделился губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона порекомендовал белгородцам приготовить салат с арбузом, мятой, мягким сыром и тыквенными семечками.