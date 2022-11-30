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Мэр Старого Оскола поделился с подписчиками своим завтраком

Сегодня, 07:21
Фото: страница Андрея Чеснокова в соцсети
завтрак мэра Старого Оскола Андрея Чеснокова

Мэр Старого Оскола рассказал подписчикам о своём завтраке

Андрей Чесноков разбавил местную повестку личной информацией — опубликовал фото и видео завтрака. В ответ оскольчане поделились своими предпочтениями.

Глава старооскольской администрации Андрей Чесноков 30 ноября поделился фото и видео своего завтрака. Получился он достаточно плотным: яичница, помидоры черри, йогурт местного производства и чай.

Фото: страница Андрея Чеснокова в соцсети

Чесноков попросил подписчиков рассказать о том, чем завтракают они. В ответ он получил варианты «миска грибного супа, мармелад и чёрный чай», кофе, омлет с колбасой и сыром, яичница с грудинкой, а один из комментаторов подчеркнул, что по утрам «кашу надо есть».

Напомним, что ранее рецептом поделился губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона порекомендовал белгородцам приготовить салат с арбузом, мятой, мягким сыром и тыквенными семечками.

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