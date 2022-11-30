Городские маршруты Омска начнут обслуживать 22 новых экологичных автобуса

Приобретение новых автобусов позволяет бороться с одной из приоритетных проблем региона – загрязнением воздуха вредными выхлопами. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что благодаря замене автопарка удастся снизить объемы загрязнения воздуха на 20%, пишет gorod55.ru.
В целях защиты населения от вредных выбросов решено было организовать введение в эксплуатацию “особенных” автобусов, которые функционируют с помощью экологически чистого газомоторного топлива – компримированного метана. Глава Минприроды по региону Илья Лобов уже отреагировал на введение в эксплуатацию такого транспорта, отметив, что новые автобусы действительно помогают снизить вредную нагрузку на окружающую среду.
В салонах новых НЕФАЗов можно с комфортом перевозить 101 пассажира, в том числе 30 – на сидячих местах. Транспорт оборудован откидными пандусами на средней площадке, а также местом для инвалидной коляски с креплениями. Пассажиры с ограниченными возможностями получат возможность безопасно попасть в салон автобуса и покинуть его благодаря пневматической системе наклона кузова и кнопке вызова водителя снаружи.
Автобусы могут похвастаться множеством полезных опций для комфорта пассажиров – камерами видеонаблюдения, системами отопления, кондиционером, автоинформаторами, светодиодными указателями маршрутов, навигаторами и тахографами. Помимо этого, безопасность пассажирам НЕФАЗов обеспечивают: система пожаротушения в двигательном отсеке, кнопки вызова экстренных служб и сенсорные устройства “антизажим”, которыми могут похвастаться исключительно новые автобусы.
Несколько автобусов вышли на маршруты сразу после проведения презентации, а остальные начали эксплуатироваться со следующего дня. Омичи уже по достоинству оценили удобство и безопасность нового транспорта, для чего в автобусах было размещено специальное оборудование.
Мероприятия по обновлению автобусного парка стартовали в областном центре четыре года назад, когда износ транспорта достиг критической отметки в 90%. К концу текущего года будут приобретены 11 новых автобусов, а в течение следующего года – еще 20.
По словам Буркова, ранее, когда были закуплены первые 50 автобусов, местное население не верило, что автопарк Омска удастся обновить полностью. Однако на данный момент обновление проведено уже на две трети.
Обсуждения и комментарии омичей в соцсетях показывают, что горожане крайне рады таким переменам. Местное население надеется, что автопарк удастся полностью обновить, чтобы каждый устаревший автобус был заменен на новый.
Так, Светлана Казакова отмечает, что сейчас администрация больше думает об окраинах, поставив на соответствующие маршруты новые автобусы, в то время как из центра пока достаточно проблематично добираться. Транспорт ходит с перебоями, автобусы и троллейбусы часто ломаются, а тем временем зима все ближе. Женщина надеется, что в скором времени и из центра будут ходить современные теплые автобусы.