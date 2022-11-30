Городские маршруты Омска начнут обслуживать 22 новых экологичных автобуса

Так, Светлана Казакова отмечает, что сейчас администрация больше думает об окраинах, поставив на соответствующие маршруты новые автобусы, в то время как из центра пока достаточно проблематично добираться. Транспорт ходит с перебоями, автобусы и троллейбусы часто ломаются, а тем временем зима все ближе. Женщина надеется, что в скором времени и из центра будут ходить современные теплые автобусы.