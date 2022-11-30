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Белгородцы требуют закрыть магазины пиротехники

Сегодня, 14:38
Фото: 1MI
Салют
Подобного рода просьбы и даже требования стали появляться в комментариях социальных сетей. Жители Белгородской области считают, что работающие точки по продаже пиротехники провоцируют горожан покупать и запускать фейерверки.

Некоторые белгородцы убеждены, что открытые магазины фейерверков в условиях «жёлтого» уровня террористической опасности — плохая идея. По их мнению, работающие торговые точки с салютами могут подтолкнуть людей к покупке разной пиротехники, запуск которой сейчас запрещён. Своим мнением обеспокоенные граждане стали активно делиться в соцсетях.

Фото: 1MI

Как «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе правительства региона, закрывать торговые точки с пиротехникой они не планируют, а ограничение по запуску не распространяется на продажу. Кроме того, по закону магазины вправе самостоятельно определять свой ассортимент.

Отметим, что с момента запрета на запуск салютов нарушить правило успели как минимум пять человек. При этом самим магазинам приходится очень непросто: посетителей почти нет, а продажей одних лих копеечных хлопушек много не заработаешь. Кто и как будет выплачивать работающим там людям зарплату в случаях полной остановки бизнеса — в комментариях никто не уточнил.

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На данный момент в 13 муниципалитетах региона работают 40 магазинов по продаже пиротехники. 10 из них находятся в Белгороде.

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