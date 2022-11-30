Белгородцы требуют закрыть магазины пиротехники

Отметим, что с момента запрета на запуск салютов нарушить правило успели как минимум пять человек. При этом самим магазинам приходится очень непросто: посетителей почти нет, а продажей одних лих копеечных хлопушек много не заработаешь. Кто и как будет выплачивать работающим там людям зарплату в случаях полной остановки бизнеса — в комментариях никто не уточнил.