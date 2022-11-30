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Белгородцы получат премии Ватутина за военно-патриотическое воспитание молодёжи

Сегодня, 09:46
Фото: 1MI
За эту деятельность предусмотрены две премии — коллективная и индивидуальная. Лауреаты получат по 100 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно. Постановление опубликовало правительство области.

Белгородцам вручат премии имени Ватутина за военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи. Предусмотрены две премии — коллективная и индивидуальная. В первом случае лауреаты получат 100 тыс. рублей, во втором — 50 тыс. рублей.

Согласно документу, вручат четыре индивидуальные и четыре коллективные премии. В общем на эти цели потратили 629 тыс. рублей. В числе расходов также покупка дипломов, цветов, организацию церемонии.

Претендовать на премию могут сотрудники и коллективы отраслей высшего, среднего и общего образования, соцзащиты, культуры, молодёжной политики, общественных организаций. В число претендентов ещё входят работники научных организаций, представители военно-патриотических клубов, специалисты в сфере культуры.

 

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#Наталья Корявых#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Военно-патриотическое воспитание молодёжи#Премия ватутина
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