Белгородцев приглашают отправиться в путешествие

Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь располагается на берегу реки Оскол, у села Холки Чернянского района. Он уникален тем, что находится в пещере. По преданиям, обитель появилась там, где встретились князь Игорь Святославович и его брат Всеволод перед битвой с половцами в 1185 году.