Белгородцев приглашают отправиться в путешествие

Белгородский центр туризма набирает группу, которая оправится в путешествие по региону. Туристы посетят город-крепость «Яблонов» и Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь.
В городе-крепости в Корочанском районе гости увидят глухие и проезжие башни, колокольню, часовню, житный двор с мельницей, казённый погреб, ремесленные мастерские. Крепость построили в стиле фортификационных сооружений XVII века. Посетителям расскажут об истории Белгородской оборонительной черты и людях, охранявших южные рубежи Отечества.
Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь располагается на берегу реки Оскол, у села Холки Чернянского района. Он уникален тем, что находится в пещере. По преданиям, обитель появилась там, где встретились князь Игорь Святославович и его брат Всеволод перед битвой с половцами в 1185 году.
Программа реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В путешествие желающие отправятся 10 декабря.