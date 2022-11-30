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Белгородцев приглашают отправиться в путешествие

Сегодня, 14:51
Фото: bel.cultreg.ru
Туристы посетят крепость «Яблонов» и Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь, сообщили в региональном правительстве.

Белгородский центр туризма набирает группу, которая оправится в путешествие по региону. Туристы посетят город-крепость «Яблонов» и Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь.

В городе-крепости в Корочанском районе гости увидят глухие и проезжие башни, колокольню, часовню, житный двор с мельницей, казённый погреб, ремесленные мастерские. Крепость построили в стиле фортификационных сооружений XVII века. Посетителям расскажут об истории Белгородской оборонительной черты и людях, охранявших южные рубежи Отечества.

Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь располагается на берегу реки Оскол, у села Холки Чернянского района. Он уникален тем, что находится в пещере. По преданиям, обитель появилась там, где встретились князь Игорь Святославович и его брат Всеволод перед битвой с половцами в 1185 году.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В путешествие желающие отправятся 10 декабря.

Белгородская область начнёт сотрудничество по туризму с тремя регионами РФ
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#Наталья Корявых#Туризм#Поездка#Город-крепость «Яблонов»#Холковский монастырь#Касается каждого
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