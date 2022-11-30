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Белгородскую область продолжают обстреливать, а карт укрытий становится больше

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
ВСУ обстреляли посёлок Красное, основатель ЧВК «Вагнера» Пригожин осудил бизнесменов, которые не дали ополченцам кратковременный отпуск для боевой подготовки, а в регионе тем временем появилась третья интерактивная карта укрытий.

Новый день — новый обстрел

В Шебекинском горокруге 30 ноября обстреляли посёлок Красное. Три дома пострадали — повреждены окна и крыша. Среди мирного населения раненых не было.

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Предупреждение от Пригожина

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин недоволен тем, что крупные предприятия в Белгородской и Курской областях не дают кратковременный отпуск своим сотрудникам, которые записались в ряды ополченцев. Отпуск добровольцам нужен для боевой подготовки.

Пригожин обратился к владельцам бизнеса, которые, по его словам, живут далеко от границы. Он попросил прекратить «безобразничать» и дать возможность работникам подготовиться к возможной попытке вторжения. В противном случае основатель ЧВК обещал опубликовать имена тех, кто препятствует деятельности ополчения.

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Ещё одна карта укрытий

В Белгородской области появилась третья карта укрытий. В этот раз её представили в приграничном Валуйском горокруге. Принцип тот же: на «Яндекс. Картах» отмечены адреса домов и учреждений, в подвалах которых можно переждать опасность.

Ранее аналогичные карты представили в Губкинском горокруге и Белгороде.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Валуйский горокруг#Обстрел ВСУ#Евгений Пригожин#ЧВК Вагнер#Отпуск#Бизнес#Карта
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