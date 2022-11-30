Белгородскую область продолжают обстреливать, а карт укрытий становится больше

В Шебекинском горокруге 30 ноября обстреляли посёлок Красное. Три дома пострадали — повреждены окна и крыша. Среди мирного населения раненых не было.
Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин недоволен тем, что крупные предприятия в Белгородской и Курской областях не дают кратковременный отпуск своим сотрудникам, которые записались в ряды ополченцев. Отпуск добровольцам нужен для боевой подготовки.
Пригожин обратился к владельцам бизнеса, которые, по его словам, живут далеко от границы. Он попросил прекратить «безобразничать» и дать возможность работникам подготовиться к возможной попытке вторжения. В противном случае основатель ЧВК обещал опубликовать имена тех, кто препятствует деятельности ополчения.
В Белгородской области появилась третья карта укрытий. В этот раз её представили в приграничном Валуйском горокруге. Принцип тот же: на «Яндекс. Картах» отмечены адреса домов и учреждений, в подвалах которых можно переждать опасность.
Ранее аналогичные карты представили в Губкинском горокруге и Белгороде.