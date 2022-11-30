Белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову запретили въезд в Великобританию

Великобритания расширила санкционный список, добавив в него 22 гражданина РФ. Среди новичков оказался и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Главе региона теперь запрещён въезд в Великобританию. Помимо этого, ему нельзя иметь счета и имущество в зарубежной стране.
Кроме Гладкова, в расширенный перечень попали глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров, глава ЦИК Элла Памфилова, глава Ростовской области Василий Голубев и т. д.
Напомним, что в санкционный список ЕС ранее включили экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко. В этот же список попали депутаты Госдумы от региона Наталия Полуянова, Валерий Скруг, Андрей Скоч и Никита Румянцев.