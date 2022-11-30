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Белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову запретили въезд в Великобританию

Сегодня, 15:09
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Гладков попал в санкционный список Великобритании

Обновлённый санкционный список стал известен 30 ноября. Среди прочих в него попал глава Белгородской области Вячеслав Гладков, пишет «Коммерсант». Теперь губернатору запрещён въезд в страну, также он не сможет там иметь счета или имущество.

Великобритания расширила санкционный список, добавив в него 22 гражданина РФ. Среди новичков оказался и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Главе региона теперь запрещён въезд в Великобританию. Помимо этого, ему нельзя иметь счета и имущество в зарубежной стране.

Кроме Гладкова, в расширенный перечень попали глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров, глава ЦИК Элла Памфилова, глава Ростовской области Василий Голубев и т. д.

Напомним, что в санкционный список ЕС ранее включили экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко. В этот же список попали депутаты Госдумы от региона Наталия Полуянова, Валерий Скруг, Андрей Скоч и Никита Румянцев.

Экс-губернатор Евгений Савченко попал в санкционный список ЕС
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