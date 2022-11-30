Белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову запретили въезд в Великобританию

Гладков попал в санкционный список Великобритании

Обновлённый санкционный список стал известен 30 ноября. Среди прочих в него попал глава Белгородской области Вячеслав Гладков, пишет «Коммерсант». Теперь губернатору запрещён въезд в страну, также он не сможет там иметь счета или имущество.