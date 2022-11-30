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Белгородского врача обязали вернуть сумму полученной взятки в бюджет

Сегодня, 12:58
Фото: 1MI
Медик получил вознаграждение от пациента, а взамен должен был незаконно оформить больничный. Возбуждены уголовные дела. Деньги, которые получил врач в качестве взятки, по решению суда передали в бюджет, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В апреле житель Старого Оскола обратился к врачу с просьбой выдать ему листок временной нетрудоспособности, хотя оснований на это не было. Взамен пациент предложил денежное вознаграждение.

О передаче денег узнали правоохранители. Против врача и пациента завели уголовные дела. Вместе с тем прокурор через суд добился того, чтобы полученные медиком деньги взыскали в доход РФ. Решение вступило в силу.

За взятки и служебный подлог уголовное дело завели и против бывшего врача бюро медико-социальной экспертизы. Следствие утверждало, что медик незаконно оформляла группы по инвалидности.  Уголовное дело возбудили и против мужчины, который был посредником в схеме со взятками.

Экс-врача бюро медико-социальной экспертизы будут судить за взятки и служебный подлог
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Взятка#Прокурор#Врач#Суд
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