Белгородского врача обязали вернуть сумму полученной взятки в бюджет

За взятки и служебный подлог уголовное дело завели и против бывшего врача бюро медико-социальной экспертизы. Следствие утверждало, что медик незаконно оформляла группы по инвалидности. Уголовное дело возбудили и против мужчины, который был посредником в схеме со взятками.