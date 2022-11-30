Белгородского врача обязали вернуть сумму полученной взятки в бюджет

В апреле житель Старого Оскола обратился к врачу с просьбой выдать ему листок временной нетрудоспособности, хотя оснований на это не было. Взамен пациент предложил денежное вознаграждение.
О передаче денег узнали правоохранители. Против врача и пациента завели уголовные дела. Вместе с тем прокурор через суд добился того, чтобы полученные медиком деньги взыскали в доход РФ. Решение вступило в силу.
За взятки и служебный подлог уголовное дело завели и против бывшего врача бюро медико-социальной экспертизы. Следствие утверждало, что медик незаконно оформляла группы по инвалидности. Уголовное дело возбудили и против мужчины, который был посредником в схеме со взятками.