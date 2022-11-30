Белгородский студент пришёл в воронежский суд с патроном

Студент из Белгорода пришёл в воронежский суд с патроном. Из-за этого его задержали.
Молодой человек прибыл в суд вместе с группой других студентов в качестве слушателя. При себе у него был патрон. Парня увели в комнату для досмотра. Других запрещённых вещей не обнаружили. Обстоятельства дела устанавливает местное УМВД.
Ранее сообщалось, что двоих белгородцев задержали за незаконное хранение автоматов и патронов к ним. У мужчин обнаружили два автомата и 400 патронов. Обоим грозит до пяти лет колонии. Другой житель региона купил автомат Калашникова у военного. Мужчину приговорили к сроку ниже того, который предусматривает статья обвинения.