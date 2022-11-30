Белгородский драмтеатр покупает Венскую ель за 224 тысячи рублей

Отметим, что установка главной новогодней ёлки на центральной площади Белгорода уже практически закончилась. В этом году белгородцев будет радовать та же самая ель, что красовалась на Соборной площади прошлой зимой. Её высота составляет 30 метров, а диаметр — девять. Привезли красавицу из Санкт-Петербурга, а обошлась она в 18,5 млн рублей.