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Белгородский драмтеатр покупает Венскую ель за 224 тысячи рублей

Сегодня, 09:31
Фото: 1MI
Соответствующий договор появился на госзакупках.

Согласно данным с портала, Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина покупает искусственную ель «Венскую» за 224 570 рублей. Срок исполнения — с 23 ноября по 20 декабря.

Корреспонденты «Бел.Ру» нашли в одном из интернет-магазинов вариант ели, подходящий театру как по названию, так и по стоимости. Так, искусственная ёлка за 224 тысячи рублей достигает пяти метров в высоту и весит 184 килограмма. Производитель — Россия.

Фото: 1MI

Отметим, что установка главной новогодней ёлки на центральной площади Белгорода уже практически закончилась. В этом году белгородцев будет радовать та же самая ель, что красовалась на Соборной площади прошлой зимой. Её высота составляет 30 метров, а диаметр — девять. Привезли красавицу из Санкт-Петербурга, а обошлась она в 18,5 млн рублей.

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