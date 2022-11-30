Белгородские газовики в приграничных районах работают без защитных костюмов

В прямом эфире жительница области обратилась к губернатору с просьбой обратить внимание на внешний вид сотрудников газовой службы в приграничных посёлках. По её словам, белгородцы работают без касок и бронежилетов, хотя в приграничных районах высокий риск попасть под обстрел.