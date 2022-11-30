Белгородская семья получила грант и построила цех переработки мяса

Семья Семикопенко из Ракитянского района получила грант «Агростартап» в 3 млн рублей и открыла цех по переработке мяса. В рамках проекта создано четыре рабочих места.
Продукцию супруги реализуют через местные магазины или на территории своего цеха. Объём производства составил 108 тонн мясной продукции в год. В ассортименте у них имеется 20 видов колбас, сосисок, сарделек, мяса птицы и свинины. Сырьё супруги используют из своего района.
Гранты «Агростартап» предоставляют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом году поддержку получили 20 белгородских фермеров на сумму в 58 млн рублей. 55,7 млн – из федерального бюджета, остальные средства – из областного.
Распределялись гранты с учётом направления деятельности. Лидирует овощеводство – средства выделили на десять проектов на сумму почти в 30 млн рублей. Ещё пять грантов направили на садоводство и растениеводство. Сумма превысила 12 млн рублей. Три фермера получили 10 млн рублей на молочное животноводство. Также по 3 млн рублей направили предпринимателям, занимающимся птицеводством и переработкой продукции животноводства.