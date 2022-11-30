Белгородская семья получила грант и построила цех переработки мяса

Распределялись гранты с учётом направления деятельности. Лидирует овощеводство – средства выделили на десять проектов на сумму почти в 30 млн рублей. Ещё пять грантов направили на садоводство и растениеводство. Сумма превысила 12 млн рублей. Три фермера получили 10 млн рублей на молочное животноводство. Также по 3 млн рублей направили предпринимателям, занимающимся птицеводством и переработкой продукции животноводства.