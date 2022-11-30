Белгородская область получит 249,8 млн рублей на модернизацию объектов АПК

Правительство РФ выделит Белгородской области 249,8 млн рублей. Деньги пойдут на компенсацию затрат на создание и модернизацию сельскохозяйственных предприятий.
Помимо Белгородской, помощь получат и другие регионы Центрального Черноземья. Липецкой области выделят 451,8 млн рублей, Курской — 286 млн рублей, Воронежской — 84,1 млн, а Тамбовской — 13,5 млн.
Всего правительство РФ направит 7,7 млрд рублей. На эти деньги в регионах покроют часть расходов на строительство и ремонт ферм, хранилищ с/х продукции, селекционно-семеноводческих и племенных центров.
Накануне стало известно, что губернатор Вячеслав Гладков обратился в Минсельхоз и Национальный союз агростраховщиков с просьбой включить обстрелы в список рисков, при которых сельхозпроизводители могут рассчитывать на страховку. В регионе уже оценили убытки в 1,5 млрд рублей.