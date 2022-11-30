Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородская область получит 249,8 млн рублей на модернизацию объектов АПК

Сегодня, 13:24
Фото: 1MI
Предполагается, что сумма компенсирует затраты на создание и обновление сельскохозяйственных предприятий. Деньги направят из резервного фонда правительства РФ. Больше, чем Белгородская, в Центральном Черноземье получат Липецкая и Курская области, следует из документа кабмина.

Правительство РФ выделит Белгородской области 249,8 млн рублей. Деньги пойдут на компенсацию затрат на создание и модернизацию сельскохозяйственных предприятий.

Помимо Белгородской, помощь получат и другие регионы Центрального Черноземья. Липецкой области выделят 451,8 млн рублей, Курской — 286 млн рублей, Воронежской — 84,1 млн, а Тамбовской — 13,5 млн.

Всего правительство РФ направит 7,7 млрд рублей. На эти деньги в регионах покроют часть расходов на строительство и ремонт ферм, хранилищ с/х продукции, селекционно-семеноводческих и племенных центров.

Накануне стало известно, что губернатор Вячеслав Гладков обратился в Минсельхоз и Национальный союз агростраховщиков с просьбой включить обстрелы в список рисков, при которых сельхозпроизводители могут рассчитывать на страховку. В регионе уже оценили убытки в 1,5 млрд рублей.

Гладков обратился в Минсельхоз для страхования белгородских аграриев из-за обстрелов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области объявили режим ЧС из-за проблем с уборкой урожая с полейИзлишняя влажность земли нанесла ущерб Белгородской области в 4 млрд рублей
#Инна Рогова#Экономика#Белгородская область#Правительство#Субсидии#АПК#Сельское хозяйство
Подпишитесь
Белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову запретили въезд в Великобританию
Сегодня, 15:09
И рыба, и мясо: что входит в продуктовый набор для семей мобилизованных белгородцев
Сегодня, 09:29
Пригожин предупредил бизнесменов, не дающих отпуска белгородским ополченцам
Сегодня, 09:37
Выбитые окна и посечённая крыша: Шебекинский горокруг вновь попал под обстрел
Сегодня, 08:47
Путин принял участие в открытии рекреационной зоны в Белгородской области
Сегодня, 12:44
Интерактивная карта укрытий появилась ещё в одном городе Белгородской области
Сегодня, 14:14