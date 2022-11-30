Белгородская область получит 249,8 млн рублей на модернизацию объектов АПК

Накануне стало известно, что губернатор Вячеслав Гладков обратился в Минсельхоз и Национальный союз агростраховщиков с просьбой включить обстрелы в список рисков, при которых сельхозпроизводители могут рассчитывать на страховку. В регионе уже оценили убытки в 1,5 млрд рублей.