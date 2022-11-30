Белгородка отметила вековой юбилей

Ещё одна белгородка отметила своё столетие. С вековым юбилеем поздравили труженицу тыла и ветерана труда из Шебекинского горокруга.
Александра Гащенко родилась в Новой Таволжанке в многодетной семье. В военное время женщина работала санитаркой в госпитале. После войны трудилась в колхозе «Заря», руководила животноводческой фермой.
В ноябре вековой юбилей отметила жительница Белгорода Прасковья Головчанская. Во время Великой Отечественной войны она работала в госпитале и получила медаль за доблестный труд.
В марте со столетием поздравили жительницу Валуек Евдокию Гусакову. В Белгородскую область она переехала в 1943 году. Женщина в течение 40 лет работала в школе.