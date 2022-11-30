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Белгородка отметила вековой юбилей

Сегодня, 15:02
Фото: правительство Белгородской области
белгородка отметила 100-летний юбилей
Со столетием поздравили Александру Гащенко из Шебекинского горокруга, сообщили в региональном правительстве.

Ещё одна белгородка отметила своё столетие. С вековым юбилеем поздравили труженицу тыла и ветерана труда из Шебекинского горокруга.

Александра Гащенко родилась в Новой Таволжанке в многодетной семье. В военное время женщина работала санитаркой в госпитале. После войны трудилась в колхозе «Заря», руководила животноводческой фермой.

В ноябре вековой юбилей отметила жительница Белгорода Прасковья Головчанская. Во время Великой Отечественной войны она работала в госпитале и получила медаль за доблестный труд.

В марте со столетием поздравили жительницу Валуек Евдокию Гусакову. В Белгородскую область она переехала в 1943 году. Женщина в течение 40 лет работала в школе.  

 

Белгородка Евдокия Гусакова отмечает вековой юбилей
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#Наталья Корявых#Общество#Шебекинский горокруг#Вековой юбилей#Столетие белгородки
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