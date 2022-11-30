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Белгородец сломал мужчине глазницу из-за замечания у бара

Сегодня, 15:21
Фото: 1MI
Здоровью потерпевшего причинён вред средней тяжести. 37-летнего злоумышленника задержали, сообщили в региональном УМВД.

Белгородец, по предварительным данным, сломал глазницу нижнюю стенку глазницы незнакомцу из-за замечания. Здоровью потерпевшего причинён вред средней тяжести. Подозреваемого уже задержали.

В полицию обратился 27-летний житель Белгорода. С его слов, у бара его избил незнакомец. Как выяснили полицейские, подозреваемый выпивал в одном из городских заведений, вышел на улицу и стал вести себя агрессивно.

Мужчина материл потерпевшего, с которым они не были знакомы, на что получил замечание. В ответ злоумышленник избил пострадавшего. Против белгородца возбудили уголовное дело. Ему грозит до трёх лет колонии.

Ранее сообщалось, что другой житель региона избил жену ведром и угрожал ей убийством. Ещё один белгородец из-за ссоры спустил тёщу с лестницы. Она сломала бедро. 



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#Наталья Корявых#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Пьяная драка у бара#Сломанная глазница#Полиция#Уголовное дело
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