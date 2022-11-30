Белгородец сломал мужчине глазницу из-за замечания у бара

Белгородец, по предварительным данным, сломал глазницу нижнюю стенку глазницы незнакомцу из-за замечания. Здоровью потерпевшего причинён вред средней тяжести. Подозреваемого уже задержали.
В полицию обратился 27-летний житель Белгорода. С его слов, у бара его избил незнакомец. Как выяснили полицейские, подозреваемый выпивал в одном из городских заведений, вышел на улицу и стал вести себя агрессивно.
Мужчина материл потерпевшего, с которым они не были знакомы, на что получил замечание. В ответ злоумышленник избил пострадавшего. Против белгородца возбудили уголовное дело. Ему грозит до трёх лет колонии.
Ранее сообщалось, что другой житель региона избил жену ведром и угрожал ей убийством. Ещё один белгородец из-за ссоры спустил тёщу с лестницы. Она сломала бедро.