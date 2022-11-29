Жительница Белгорода рассказала о моменте попадания ракеты в жилой квартал

3 июля жители Белгорода проснулись от залпов системы противовоздушной обороны в 3 часа 5 минут. Сразу после в небе над областным центром раздался взрыв, а ещё через несколько секунд ракета взорвалась среди частных домов на улице Маяковского. Как рассказала жительница дома № 16 Наталья Топорницкая, они с супругом и 11-летним сыном спали. Окна семьи непосредственно выходят на участок, где произошёл взрыв.