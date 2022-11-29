ВСУ обстреляли Шебекино, Муром и Новую Таволжанку

29 ноября Шебекинский горокруг снова подвергся обстрелам со стороны Украины. К счастью, никто не пострадал. Повреждения получили несколько жилых домов. В Новой Таволжанке пострадала кровля здания одного из предприятий. Есть повреждения газопровода и линии электропередачи.
Аварийные службы работают на местах. Власти проводят подомовой обход, чтобы выявить возможные разрушения.
Громко сегодня было и в Белгороде — звуки взрывов раздавались несколько раз на протяжении всего дня. В небе были видны следы от работы противовоздушной обороны.