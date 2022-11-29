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ВСУ обстреляли Шебекино, Муром и Новую Таволжанку

Сегодня, 13:44
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
ВСУ снова обстреляли Белгородскую область/ фото из архива
Обстрелам со стороны Украины подверглись сразу три населённых пункта под Белгородом. Пострадавших нет, сообщил Вячеслав Гладков.

29 ноября Шебекинский горокруг снова подвергся обстрелам со стороны Украины. К счастью, никто не пострадал. Повреждения получили несколько жилых домов. В Новой Таволжанке пострадала кровля здания одного из предприятий. Есть повреждения газопровода и линии электропередачи.

Аварийные службы работают на местах. Власти проводят подомовой обход, чтобы выявить возможные разрушения.

Громко сегодня было и в Белгороде — звуки взрывов раздавались несколько раз на протяжении всего дня. В небе были видны следы от работы противовоздушной обороны.

Как выглядит восстановленный центр Белгорода после обстрела 3 июля
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#Евгений Грицков#Операция на Украине#Шебекино#Новая таволжанка#Муром#Обстрел ВСУ#Повреждения#Вячеслав Гладков
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