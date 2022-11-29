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ВСУ обстреливают Курскую область

Сегодня, 19:38
Фото: 1MI
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Обстрел Суджанского района происходит прямо сейчас.
Сюжет
Обстрел

В Курской области громко. Суджанский район находится под обстрелом ВСУ. Уже зафиксировали около 11 прилётов. Один из снарядов попал в объект энергосбережения – Суджанский и Кореневский районы частично остались без света.

Информации о пострадавших пока нет. После обстрела специалисты оценят ущерб происшествия и займутся восстановлением коммуникаций.

Напомним, сегодня Белгородская область также находилась под обстрелом со стороны Украины. Под удар попали Шебекино, Муром и Новая Таволжанка Шебекинского округа. Пострадавших нет.

Фото: соцсети губернатора Курской области
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#Кристина Семенчук#Обстрел#Курская область#Роман Старовойт#Обстрел ВСУ#ВСУ#Энергоснабжение#Происшествия
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