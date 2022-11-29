ВСУ обстреливают Курскую область

В Курской области громко. Суджанский район находится под обстрелом ВСУ. Уже зафиксировали около 11 прилётов. Один из снарядов попал в объект энергосбережения – Суджанский и Кореневский районы частично остались без света.
Информации о пострадавших пока нет. После обстрела специалисты оценят ущерб происшествия и займутся восстановлением коммуникаций.
Напомним, сегодня Белгородская область также находилась под обстрелом со стороны Украины. Под удар попали Шебекино, Муром и Новая Таволжанка Шебекинского округа. Пострадавших нет.