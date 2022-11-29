Видео тренировок ополчения «Вагнера» в Белгороде появилось в Сети

В Сети опубликовали видео с тренировками народных ополченцев на одном из полигонов в Белгороде. Инструкторы «Оркестра Вагнера» обучают ведению боевых действий по обороне приграничных рубежей.
Мужчины учатся метать гранаты, работать в двойке и тройке. Также с ними разбирают реальные ситуации. Одна из задач ополченцев — отразить атаку противника.
Первые занятия с добровольцами инструкторы ЧВК «Вагнер» проводили в начале ноября. Белгородцев обучали пользоваться оружием и оказывать первую медпомощь.
Ранее также стало известно, что ЧВК открывает центр подготовки новобранцев в Белгородской области. Людей набирали и в соседней Курской области.