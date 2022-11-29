Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Видео тренировок ополчения «Вагнера» в Белгороде появилось в Сети

Сегодня, 07:09
Фото: телеграм-канал "Оркестр Вагнера"
Инструкторы «Оркестра Вагнера» учат мужчин тонкостям боёв. Видео опубликовал военкор Александр Коц в своём телеграм-канале.

В Сети опубликовали видео с тренировками народных ополченцев на одном из полигонов в Белгороде. Инструкторы «Оркестра Вагнера» обучают ведению боевых действий по обороне приграничных рубежей.

Мужчины учатся метать гранаты, работать в двойке и тройке. Также с ними разбирают реальные ситуации. Одна из задач ополченцев — отразить атаку противника.

Первые занятия с добровольцами инструкторы ЧВК «Вагнер» проводили в начале ноября. Белгородцев обучали пользоваться оружием и оказывать первую медпомощь.  

Ранее также стало известно, что ЧВК открывает центр подготовки новобранцев в Белгородской области. Людей набирали и в соседней Курской области. 

 

Куда пришёлся новый удар ВСУ и почему «Линия Вагнера» сменила название
Узнать подробнее
Читайте также:
Пригожин рассказал, почему «Линия Вагнера» сменила название в Белгородской областиПригожин рассказал, куда обращаться родственникам погибших белгородцев из «Вагнера»Инструкторы ЧВК «Вагнер» провели для белгородцев первые занятия
#Наталья Корявых#Операция на Украине#Белгород#ЧВК Вагнер#Ополчение#Тренировки
Подпишитесь
В небе над Белгородом вновь раздавался грохот
Сегодня, 09:35
Какие субсидии из бюджета Белгородской области получают компании Владимира Зотова?
Сегодня, 06:51
Пятерых человек оштрафовали за запуск фейерверков в Белгородской области
Сегодня, 07:11
Посты белгородского блогера Владимира Бабина проверят эксперты
Сегодня, 06:50
Военкомат не может вернуть мобилизованного белгородца из-за отсутствия интернета
Сегодня, 06:42
Таиландская компания покупает белгородского производителя свинины за 22 млрд
Сегодня, 08:24