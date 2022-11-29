В Старом Осколе пятый день не вывозят мусор

Жители Старого Оскола стали массово жаловаться на неубранный мусор по всему городу. Сначала жалобы публиковали в соцсетях, но затем старооскольцы стали задавать вопросы и главе горокруга Андрею Чеснокову. На них он ответил в вечернем прямом эфире.
Много вопросов поступает, связанных с вывозом мусора. На сегодняшний день есть неурегулированный спор между региональным оператором ЦЭБ и заводом «Флагман». Из-за этого оператор принял решение перенаправить вывоз отходов от «Флагмана» на полигон в Чернянском районе. В связи с этим наблюдаются корректировки графика вывоза. Оператор старается оперативно вывозить мусор, но иногда это не получается. Стараемся, просим отнестись с пониманием.
Андрей Чесноков, глава Старооскольского городского округа
Проблема с неубранным мусором дошла и до губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В прямом эфире он объяснил причину проблемы.
Есть определённые сложности в работе ЦЭБа, разбираемся все вместе. За последние несколько лет образовались проблемы с подрядными организациями. Общался с главой Старого Оскола и директором ЦЭБа. У всех на контроле, будем решать проблему.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что завод «Флагман» перестал принимать отходы 24 ноября. С 28 ноября работники завода отправятся в простой.