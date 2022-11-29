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В Старом Осколе пятый день не вывозят мусор

Сегодня, 21:06
Фото: t.me/l1veoskol
Мусор в Старом Осколе
Старооскольцы начали массово жаловаться на огромные кучи мусора по всему городу. Проблема дошла до главы Старооскольского горокруга Андрея Чеснокова и до губернатора области Вячеслава Гладкова.

Жители Старого Оскола стали массово жаловаться на неубранный мусор по всему городу. Сначала жалобы публиковали в соцсетях, но затем старооскольцы стали задавать вопросы и главе горокруга Андрею Чеснокову. На них он ответил в вечернем прямом эфире.

Много вопросов поступает, связанных с вывозом мусора. На сегодняшний день есть неурегулированный спор между региональным оператором ЦЭБ и заводом «Флагман». Из-за этого оператор принял решение перенаправить вывоз отходов от «Флагмана» на полигон в Чернянском районе. В связи с этим наблюдаются корректировки графика вывоза. Оператор старается оперативно вывозить мусор, но иногда это не получается. Стараемся, просим отнестись с пониманием.
Андрей Чесноков, глава Старооскольского городского округа

Проблема с неубранным мусором дошла и до губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В прямом эфире он объяснил причину проблемы.

Есть определённые сложности в работе ЦЭБа, разбираемся все вместе. За последние несколько лет образовались проблемы с подрядными организациями. Общался с главой Старого Оскола и директором ЦЭБа. У всех на контроле, будем решать проблему.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что завод «Флагман» перестал принимать отходы 24 ноября. С 28 ноября работники завода отправятся в простой.

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#Александра Склярова#Город#Вывоз мусора#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Андрей чесноков#Белгородская область#Много мусора
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