В Старом Осколе пятый день не вывозят мусор

Жители Старого Оскола стали массово жаловаться на неубранный мусор по всему городу. Сначала жалобы публиковали в соцсетях, но затем старооскольцы стали задавать вопросы и главе горокруга Андрею Чеснокову. На них он ответил в вечернем прямом эфире.