В России некоторым мобилизованным отказали в кредитных каникулах

Кредитные каникулы могут быть установлены не ранее 21 сентября 2022 года. Ограничений из разряда «одни каникулы на один кредит» нет. За ними могут обратиться и члены семей военнослужащих. Отказать в отсрочке кредитная организация может, если обнаружит несоответствия данных в предоставленных документах. За заявителем всё равно остаётся право подать заявку повторно. Тем не менее всё равно рекомендуется приложить к своему обращению за каникулами документ, который подтверждает факт мобилизации.