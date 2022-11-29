В России некоторым мобилизованным отказали в кредитных каникулах. В ЦБ объяснили, что чаще всего причины были технические. По жалобам уже проводят разбирательства.
Как отметили в регуляторе, банкам требовалось определённое время на доработку их IT-систем, иногда сотрудники банков или заявители были недостаточно информированы об условиях предоставления отсрочки по платежам. Также уточняется, что несколько десятков жалоб действительно были обоснованными. Практически все проблемы решены — каникулы предоставили.
В случаях, когда в кредитных каникулах отказывают, мобилизованным или их родственникам советуют обращаться в ЦБ. В Банке России проверят информацию, разъяснят её заявителям или примут надзорные меры к кредитной организации в зависимости от ситуации.
У мобилизованных есть право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора. Это можно сделать не позднее 31 декабря 2023 года. Кредитные каникулы предоставляют не только тем, кто заключил контракт с МО РФ, но и с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб. Отсрочка по платежам доступна и пограничникам.
Кредитные каникулы могут быть установлены не ранее 21 сентября 2022 года. Ограничений из разряда «одни каникулы на один кредит» нет. За ними могут обратиться и члены семей военнослужащих. Отказать в отсрочке кредитная организация может, если обнаружит несоответствия данных в предоставленных документах. За заявителем всё равно остаётся право подать заявку повторно. Тем не менее всё равно рекомендуется приложить к своему обращению за каникулами документ, который подтверждает факт мобилизации.