В пригородных поездах в Белгородской области подорожает проезд

Напомним, что с апреля по октябрь в Белгородской области действовал дачный тариф. Он распространялся на пригородные поезда, следовавшие из Белгорода в Наумовку, Нежеголь, Томаровку и Прохоровку, а также из Старого Оскола в Валуйки и Набережное. Пассажиры могли оплатить 20% стоимости проезда.