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В пригородных поездах в Белгородской области подорожает проезд

Сегодня, 12:43
Фото: 1MI
С начала следующего года тариф составит 21,78 рубля за одну десятикилометровую зону. Изменения указаны в документе регионального управления по госрегулированию цен и тарифов.

В 2023 году тариф за проезд в пригородных поездах в Белгородской области составит 21,78 рубля за одну десятикилометровую зону. Изменения утвердили в региональном правительстве.

Стоимость увеличилась в сравнении с прошлым годом. Для сравнения: на 2022 год актуален тариф в 19 рублей 98 копеек за одну десятикилометровую зону.

При этом экономически обоснованным на 2023 год считают тариф в 92,18 рубля. В текущем году показатель составляет 62 рублей 68 копеек за одну десятикилометровую зону.

Напомним, что с апреля по октябрь в Белгородской области действовал дачный тариф. Он распространялся на пригородные поезда, следовавшие из Белгорода в Наумовку, Нежеголь, Томаровку и Прохоровку, а также из Старого Оскола в Валуйки и Набережное. Пассажиры могли оплатить 20% стоимости проезда.

Дачный тариф в электричках объявили в Белгородской области
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Тариф#Ппк черноземье#Пригородный поезд#Электричка
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