В пригородных поездах в Белгородской области подорожает проезд

В 2023 году тариф за проезд в пригородных поездах в Белгородской области составит 21,78 рубля за одну десятикилометровую зону. Изменения утвердили в региональном правительстве.
Стоимость увеличилась в сравнении с прошлым годом. Для сравнения: на 2022 год актуален тариф в 19 рублей 98 копеек за одну десятикилометровую зону.
При этом экономически обоснованным на 2023 год считают тариф в 92,18 рубля. В текущем году показатель составляет 62 рублей 68 копеек за одну десятикилометровую зону.
Напомним, что с апреля по октябрь в Белгородской области действовал дачный тариф. Он распространялся на пригородные поезда, следовавшие из Белгорода в Наумовку, Нежеголь, Томаровку и Прохоровку, а также из Старого Оскола в Валуйки и Набережное. Пассажиры могли оплатить 20% стоимости проезда.