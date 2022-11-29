В ноябре в Белгороде стало больше желающих продать свою квартиру

Поднял эксперт и тему льготной ипотеки. Как отметил Мильский, льготная ипотека с господдержкой продлена только до конца 2022 года. Продлевать её в 2023 году не планируют. По словам эксперта, это скажется как на покупателях, так и на застройщиках.