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В ноябре в Белгороде стало больше желающих продать свою квартиру

Сегодня, 14:05
Фото: 1MI
В Белгороде увеличилось количество объявлений о продаже квартир
Руководитель компании «Лайк недвижимость» Александр Мильский рассказал на своей странице «ВКонтакте» о ситуации на рынке недвижимости Белгорода на конец ноября. Подробнее о ценах, ипотеках и покупательском спросе читайте в материале «Бел.Ру».

По словам Александра Мильского, в ноябре в Белгороде выросло количество объявлений о продаже квартир.

Сегодня, 28 ноября, открыл сайт объявлений, поставил фильтр «продажа квартир от собственника» — с утра было 1117 объявлений. Для сравнения, год назад их было 400. В районе пяти вечера объявлений было уже 1125. Плюс 10 объявлений за один день.
Александр Мильский

Белгородцы массово выставляют квартиры на продажу, что влияет на цены. По словам эксперта, кто-то цены «ломит», пытается продать квартиру по цене прошлого года. Тот, кто хочет продать быстрее, цены снижает.

Многие ориентируются на цены, которые они видят на «Авито», но это ошибочно. На «Авито» указаны цены, за которые объект продаётся, а не за которые реально проходят сделки. Статисткой, по которой проходят сделки, обладает Росреестр, налоговая инспекция и агентства недвижимости. На цены с сайтов объявлений не надо ориентироваться. Если вы хотите продать квартиру в ближайшее время, обратитесь к специалистам.
Александр Мильский

Белгородских застройщиков ждёт неблагоприятный период

Поднял эксперт и тему льготной ипотеки. Как отметил Мильский, льготная ипотека с господдержкой продлена только до конца 2022 года. Продлевать её в 2023 году не планируют. По словам эксперта, это скажется как на покупателях, так и на застройщиках.

Застройщикам будет гораздо тяжелее, потому что, по сути, они за счёт этой ипотеки имели 40% прибыли. За наличку покупать будут гораздо меньше. Львиная доля людей, 40–50%, были с ипотекой под 6% с господдержкой. Сейчас ипотеки будут уже под 12%. Под 12% не каждый захочет брать новостройку. В Белгороде невыгодно покупать новостройки, так как можно найти вторичку в свежем доме на 30% дешевле. Я думаю, что белгородских застройщиков, если ничего не изменится, ждёт неблагоприятный период.
Александр Мильский

Также Александр Мильский напомнил, что в России продолжает действовать семейная ипотека и сельхозипотека под 3 %.

Напомним, в Белгородской области в текущем году выдали 1125 льготных ипотек на 3,35 млрд рублей. Семейной ипотекой с начала года воспользовались 716 семей на сумму 2,5 млрд рублей.

Напомним, в Белгороде почти вдвое упал спрос на новостройки. В октябре количество заключённых договоров долевого участия снизилось на 44%. Аналогичная ситуация наблюдается и в других приграничных регионах страны.

В Белгороде почти вдвое упал спрос на новостройки
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#Алина Харина#Новостройка#Продажа квартир#Недвижимость#Цены#Белгород#Эксклюзив#Новости Белгорода#Город
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