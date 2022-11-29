В НИУ «БелГУ» презентовали уникальную книгу о Карибском кризисе

Широкий круг читателей сможет увидеть глазами обычного человека сложные международные отношения 60-х годов ХХ века, в данном случае — советско-кубинские. Ведь для того, чтобы достойно справиться с вызовами времени, нужно помнить об истоках и уроках знаковых исторических событий, включая Кубинскую революцию, которые оказывали, оказывают и будут оказывать влияние на дальнейшее развитие человечества, на судьбы не только России и Кубы, но и всего мирового сообщества, – подчеркнул Алексей Михайлович.