В НИУ «БелГУ» презентовали уникальную книгу о Карибском кризисе

Презентация состоялась в Центре межкультурной коммуникации НИУ «БелГУ». В ней приняли участие представители ректората, дипломатического корпуса России, органов власти, студенты и воины-интернационалисты. Модератором встречи выступил проректор по международному сотрудничеству НИУ «БелГУ», председатель регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой Владислав Кучмистый.
Инициативу сборника статей историков НИУ «БелГУ» и воплотившихся в художественных очерках воспоминаний белгородцев, служивших на Кубе в 1962–1993 годах, поддержал ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин. Идея создания книги зародилась в 2018 году, к работе приступили в 2020-м — когда университет стал официальным членом Российского общества дружбы с Кубой и соучредителем Белгородского регионального отделения организации.
Книга была издана для сохранения исторической памяти. Она о людях, которые исполнили свой интернациональный долг и навсегда в своём сердце сохранили воспоминания об Острове свободы. Сегодня в условиях обострившегося геополитического кризиса, затрагивающего не только Россию, но и весь мир, нам, как никогда, важны исторические знания, – констатировал ректор.
Президент Российского общества дружбы с Кубой, действительный государственный советник Российской Федерации I класса, профессор, заведующий кафедрой НИУ «Высшая школа экономики» Алексей Лавров высоко оценил издание, отметив, что в издании собраны исторические факты и сведения, отражающие культурные и профессиональные связи жителей Белгородской области и Кубы.
Широкий круг читателей сможет увидеть глазами обычного человека сложные международные отношения 60-х годов ХХ века, в данном случае — советско-кубинские. Ведь для того, чтобы достойно справиться с вызовами времени, нужно помнить об истоках и уроках знаковых исторических событий, включая Кубинскую революцию, которые оказывали, оказывают и будут оказывать влияние на дальнейшее развитие человечества, на судьбы не только России и Кубы, но и всего мирового сообщества, – подчеркнул Алексей Михайлович.
В мероприятии также приняли участие представитель МИД России в Воронеже Алексей Некрасов, посол России на Кубе Андрей Гуськов, секретарь регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой Ольга Ковика, министр культуры Белгородской области Константин Курганский, председатель регионального отделения Содружества воинов-интернационалистов «кубинцев», член РО РОДК Василий Васильев и председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Аркадий Бармин.
На встрече наградили сотрудников вуза, причастных к выпуску книги. Научную часть мероприятия продолжила работа в секциях, посвящённых тематике Карибского кризиса.