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В Губкине больше года не сносили аварийный дом, вмешалась прокуратура

Сегодня, 08:10
Фото: 1MI
фото из архива
Прокуратура обратилась в суд, чтобы заставить местную администрацию снести аварийное здание. Суд удовлетворил иск ведомства.

В Губкине более года не сносили аварийный дом по улице Горноспасателей. Прокуратуре пришлось обращаться в суд, чтобы заставить местную администрацию заняться этим вопросом.

Дом признали аварийным согласно заключению специалиста экспертной организации. Его собирались снести. Администрация городского округа приняла решение об отселении жильцов, изъятии земельного участка и сносе здания.

Проверка показала, что муниципалитет не занимался проблемным домом больше года. Городской прокурор подал иск в суд, где потребовал признать бездействие властей незаконным и возложить обязанность снести дом на администрацию. Суд удовлетворил эти требования полностью.

В Белгороде собираются сносить дом № 20 по Свято-Троицкому бульвару. Его признали аварийным. В июле дом № 26 по этой же улице также пошёл под снос

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#Наталья Корявых#Город#Губкин#Снос аварийного дома#Сроки#Прокуратура белгородской области
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