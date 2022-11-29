В Губкине больше года не сносили аварийный дом, вмешалась прокуратура

В Губкине более года не сносили аварийный дом по улице Горноспасателей. Прокуратуре пришлось обращаться в суд, чтобы заставить местную администрацию заняться этим вопросом.
Дом признали аварийным согласно заключению специалиста экспертной организации. Его собирались снести. Администрация городского округа приняла решение об отселении жильцов, изъятии земельного участка и сносе здания.
Проверка показала, что муниципалитет не занимался проблемным домом больше года. Городской прокурор подал иск в суд, где потребовал признать бездействие властей незаконным и возложить обязанность снести дом на администрацию. Суд удовлетворил эти требования полностью.