В Белгородской области с 1 декабря подорожает газ

В Белгородской области с декабря увеличится цена на газ. Уже со следующего месяца стоимость составит 7514,29 рубля за 1000 куб. м (с учётом НДС). Розничная цена актуальна по всем направлениям: приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты или газового водонагревателя, отопление и т. д.