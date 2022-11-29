В Белгородской области с 1 декабря подорожает газ

В Белгородской области с декабря увеличится цена на газ. Уже со следующего месяца стоимость составит 7514,29 рубля за 1000 куб. м (с учётом НДС). Розничная цена актуальна по всем направлениям: приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты или газового водонагревателя, отопление и т. д.
Отметим, что стоимость меняется второй раз за текущий год. С 1 июля стоимость составляла 6934,15 рубля за 1000 куб. м. Таким образом, газ в регионе за несколько месяцев подорожал на 580,14 рубля за тысячу кубов.
Для сравнения: с июля 2021 по июль 2022 года была актуальна стоимость в 6727,79 рубля за 1000 куб. м.
Стало известно и о подорожании вывоза мусора. Стоимость выросла до 550,92 рубля за кубометр. Помимо этого, с 1 декабря увеличатся тарифы на воду и водоотведение.