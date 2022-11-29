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В Белгородской области с 1 декабря подорожает газ

Сегодня, 12:06
Фото: 1MI
Первый раз показатель увеличился традиционно в июле. Однако в этом году тариф подняли дважды. Актуальную уже с этого четверга стоимость определили в региональном управлении по госрегулированию цен и тарифов.
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ЖКХ

В Белгородской области с декабря увеличится цена на газ. Уже со следующего месяца стоимость составит 7514,29 рубля за 1000 куб. м (с учётом НДС). Розничная цена актуальна по всем направлениям: приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты или газового водонагревателя, отопление и т. д.

Отметим, что стоимость меняется второй раз за текущий год. С 1 июля стоимость составляла 6934,15 рубля за 1000 куб. м. Таким образом, газ в регионе за несколько месяцев подорожал на 580,14 рубля за тысячу кубов.

Для сравнения: с июля 2021 по июль 2022 года была актуальна стоимость в 6727,79 рубля за 1000 куб. м.

Стало известно и о подорожании вывоза мусора. Стоимость выросла до 550,92 рубля за кубометр. Помимо этого, с 1 декабря увеличатся тарифы на воду и водоотведение.

Сколько будут платить белгородцы за холодную воду и водоотведение с 1 декабря
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#Общество#ЖКХ#Белгородская область#Газ#Тарифы#Повышение#Управление по госрегулированию цен и тарифов#Инна Рогова
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