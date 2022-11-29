В Белгородской области подешевели овощи из борщевого набора

Белокочанная капуста и картофель подешевели заметнее всего — на 50% и 40% соответственно, по данным Белгородстата. Неизвестна динамика цен только на столовую свёклу, так как в прошлом году подсчёты не велись, рассказала замгубернатора Юлия Щедрина.