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В Белгородской области подешевели овощи из борщевого набора

Сегодня, 10:19
Фото: 1MI
Белокочанная капуста и картофель подешевели заметнее всего — на 50% и 40% соответственно, по данным Белгородстата. Неизвестна динамика цен только на столовую свёклу, так как в прошлом году подсчёты не велись, рассказала замгубернатора Юлия Щедрина.

Овощи борщевого набора подешевели в Белгородской области. Например, на 50% и 40% в сравнении с ноябрём прошлого года уменьшилась средняя стоимость белокочанной капусты и картофеля. Килограмм моркови подешевел на 32%, репчатого лука — на 12,5%. Статистики по столовой свёкле у Белгородстата нет.

Помимо этого, отчиталась Юлия Щедрина, уменьшилась стоимость помидоров и огурцов — на 23% и 20% соответственно.

Чиновница добавила, что в регионе завершилась уборочная кампания по сбору овощей борщевого набора. По её словам, итоги текущего года на 12% превысили прошлогодние результаты.

Напомним, что подорожание той же капусты весной добавило головной боли местным чиновникам. Так, на прилавках в Белгородской области продавали дорогую капусту из Ирака. Дешёвые овощи искали в том числе в Узбекистане.

За месяц овощи в Белгороде подорожали на 58%
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#Инна Рогова#Экономика#Белгородская область#Борщевой набор#Овощи#Снижение цен#Белгородстат#Юлия Щедрина
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