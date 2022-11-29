В Белгородской области подешевели овощи из борщевого набора

Овощи борщевого набора подешевели в Белгородской области. Например, на 50% и 40% в сравнении с ноябрём прошлого года уменьшилась средняя стоимость белокочанной капусты и картофеля. Килограмм моркови подешевел на 32%, репчатого лука — на 12,5%. Статистики по столовой свёкле у Белгородстата нет.
Помимо этого, отчиталась Юлия Щедрина, уменьшилась стоимость помидоров и огурцов — на 23% и 20% соответственно.
Чиновница добавила, что в регионе завершилась уборочная кампания по сбору овощей борщевого набора. По её словам, итоги текущего года на 12% превысили прошлогодние результаты.
Напомним, что подорожание той же капусты весной добавило головной боли местным чиновникам. Так, на прилавках в Белгородской области продавали дорогую капусту из Ирака. Дешёвые овощи искали в том числе в Узбекистане.