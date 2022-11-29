В Белгороде завершилось благоустройство разрушенного ракетой квартала

Благоустройство пострадавшего от обстрела квартала в Белгороде завершилось. Реконструировали восемь дворов на Маяковского, Попова, Чумичова и общественное пространство возле управы «Студенческая».
«Сделали всё, чтобы возродить здесь жизнь и стереть тяжёлые воспоминания о трагедии 3 июля», — отметил Демидов.
Летом архитекторы разработали проект по благоустройству территории. Параллельно восстанавливались дома. Все планы обсудили с жителями. В порядок привели проезды, тротуары, наружное освещение, обустроили новые «народные тропы». Появилась воркаут-площадка. Пока строителям предстоит доработать ещё некоторые детали.
Напомним, 29 ноября показали, как квартал выглядит после ремонта.