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В Белгороде завершилось благоустройство разрушенного ракетой квартала

Сегодня, 15:06
Фото: телеграм-канал Валентина Демидова
обстрелянный летом квартал в Белгороде обустроили
В областном центре реконструировали восемь дворов на Маяковского, Попова, Чумичова и общественное пространство возле управы «Студенческая», рассказал и. о. мэра Валентин Демидов.

Благоустройство пострадавшего от обстрела квартала в Белгороде завершилось. Реконструировали восемь дворов на Маяковского, Попова, Чумичова и общественное пространство возле управы «Студенческая».

«Сделали всё, чтобы возродить здесь жизнь и стереть тяжёлые воспоминания о трагедии 3 июля», — отметил Демидов.

Летом архитекторы разработали проект по благоустройству территории. Параллельно восстанавливались дома. Все планы обсудили с жителями. В порядок привели проезды, тротуары, наружное освещение, обустроили новые «народные тропы». Появилась воркаут-площадка. Пока строителям предстоит доработать ещё некоторые детали.

Напомним, 29 ноября показали, как квартал выглядит после ремонта

 

обстрелянный летом квартал в Белгороде обустроилиобстрелянный летом квартал в Белгороде обустроили
обстрелянный летом квартал в Белгороде обустроили
Фото: телеграм-канал Валентина Демидова
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Улица Маяковского#Восстановление после падения ракеты#Обустройство
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