В Белгороде почти вдвое упал спрос на новостройки

Аналогичная динамика наблюдается и в других приграничных регионах страны. В октябре в них ввели режим среднего реагирования. В частности, в Воронеже количество ДДУ уменьшилось на 53%, в Симферополе — на 37%, а в Краснодаре — на 13%. Исключением стал только Севастополь, где спрос и был стабильно низким. В соседнем Курске снижение составило 19%, в Брянске — 28%.