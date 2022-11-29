В Белгороде почти вдвое упал спрос на новостройки

Спрос на новостройки в Белгороде упал практически вдвое. В октябре в приграничном городе число договоров долевого участия сократилось на 44% по сравнению с сентябрём. В сентябре в областном центре заключили 48 договоров долевого участия, в октябре — всего 27.
Аналогичная динамика наблюдается и в других приграничных регионах страны. В октябре в них ввели режим среднего реагирования. В частности, в Воронеже количество ДДУ уменьшилось на 53%, в Симферополе — на 37%, а в Краснодаре — на 13%. Исключением стал только Севастополь, где спрос и был стабильно низким. В соседнем Курске снижение составило 19%, в Брянске — 28%.
Интересно, что в ноябре замечен рост спроса, в особенности ипотечного. Количество заявок по сравнению с октябрём выросло на 30,4%. В Белгороде при этом средняя цена на 1 кв. метр в новостройках снизилась со 116,1 тыс. до 115,7 тыс. рублей — на 0,4%. Предложение новостроек в областном центре сократилось на 3%.