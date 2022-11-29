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В Белгороде может появиться школа диджеинга

Сегодня, 07:06
Фото: 1MI
На реализацию проекта потребуется 1,4 млн рублей. Открыть школу планирует организация «Точка кипения». Она обратились за поддержкой в Фонд президентских грантов.

Организация «Точка кипения» планирует получить от Фонда президентских грантов 1 млн рублей. Проект школы диджеинга «Музыкальная станция» предполагает разработку программы (методики) обучения основам диджеинга «с нуля».

Проект направлен на привлечение интереса молодёжи к музыке и основам диджеинга для повышения общей музыкальной культуры, а также для развития направления диджеинга в Белгородской области. Вовлечённость «проблемной» молодёжи в культуру музыки будет способствовать социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовке их к самостоятельной взрослой жизни.

Обучение не предполагает наличия музыкального образования у потенциальных обучающихся. Программа направлена на развитие общей музыкальной культуры и повышение мотивации детей и подростков к обучению и развитию, содействие повышению уровня занятости молодёжи в небольших населённых пунктах и моногородах, развитие общедоступной инфраструктуры для молодёжи в сельской местности.

Привлечь и обучить планируют 10 учеников из многодетных семей, сирот или малоимущих семей в возрасте от 14 до 25 лет и 10 учеников, попавших в проект на конкурсной основе.

Старт реализации проекта запланирован на 1 апреля.

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