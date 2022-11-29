В Белгороде может появиться школа диджеинга

Проект направлен на привлечение интереса молодёжи к музыке и основам диджеинга для повышения общей музыкальной культуры, а также для развития направления диджеинга в Белгородской области. Вовлечённость «проблемной» молодёжи в культуру музыки будет способствовать социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовке их к самостоятельной взрослой жизни.