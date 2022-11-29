УМВД: белгородским полицейским не давали указаний покупать снаряжение за свой счёт

27 ноября телеграм-канал «База», ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в УМВД по Белгородской области сотрудникам поручили укомплектоваться за свой счёт. В списке необходимых вещей числились «тревожные мешки», спальники, тактическая аптечка, бушлаты, берцы, запас еды на два дня и т. д.