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УМВД: белгородским полицейским не давали указаний покупать снаряжение за свой счёт

Сегодня, 14:21
Фото: 1MI
Белгородским полицейским не давалось указаний покупать снаряжение

В белгородском УМВД опровергли требования закупить обмундирование за собственный счёт

В УМВД России по Белгородской области «Бел.Ру» сообщили, что полицейские своевременно обеспечиваются всем необходимым для выполнения служебных задач.

27 ноября телеграм-канал «База», ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в УМВД по Белгородской области сотрудникам поручили укомплектоваться за свой счёт. В списке необходимых вещей числились «тревожные мешки», спальники, тактическая аптечка, бушлаты, берцы, запас еды на два дня и т. д.

Соответствующую информацию «Бел.Ру» прокомментировали в УМВД России по Белгородской области. Как отметили в ведомстве, информация об укомплектовании белгородских полицейских за собственный счёт не соответствует действительности. Все сотрудники обеспечены необходимым обмундированием и специальными средствами для выполнения служебных задач.

Также в региональном УМВД подчеркнули, что руководство подразделений ежемесячно проводит строевые смотры, во время которых проверяется наличие у сотрудников необходимого снаряжения, в том числе «тревожных мешков».

Указаний приобретать форму и специальные средства за собственный счёт белгородским полицейским не давалось.
УМВД России по Белгородской области

 

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Полицейские#УМВД России по Белгородской области#Снаряжение
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