УМВД: белгородским полицейским не давали указаний покупать снаряжение за свой счёт

27 ноября телеграм-канал «База», ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в УМВД по Белгородской области сотрудникам поручили укомплектоваться за свой счёт. В списке необходимых вещей числились «тревожные мешки», спальники, тактическая аптечка, бушлаты, берцы, запас еды на два дня и т. д.
Соответствующую информацию «Бел.Ру» прокомментировали в УМВД России по Белгородской области. Как отметили в ведомстве, информация об укомплектовании белгородских полицейских за собственный счёт не соответствует действительности. Все сотрудники обеспечены необходимым обмундированием и специальными средствами для выполнения служебных задач.
Также в региональном УМВД подчеркнули, что руководство подразделений ежемесячно проводит строевые смотры, во время которых проверяется наличие у сотрудников необходимого снаряжения, в том числе «тревожных мешков».
Указаний приобретать форму и специальные средства за собственный счёт белгородским полицейским не давалось.
УМВД России по Белгородской области