Таиландская компания покупает белгородского производителя свинины за 22 млрд

Компания CP Foods покупает агропромышленную корпорацию «Дон». Сумма сделки — 22 млрд рублей. Соглашения таиландская компания заключила с владельцами АПК — немецкими Tonnies Russland Agrar GmbH, RKS Agrarbeteiligungs GmbH и Tonnies Holding ApS & Co. KG, пишет издание.
CP Foods занимается производством комбикормов, свинины, мяса птицы, продукции аквакультуры. В РФ компания работает с 2006 года и является девятым по величине производителем свинины в стране.
Агропромышленная корпорация «Дон» основана в 2007 году в Белгородской области. Её создали в рамках программы по развитию свиноводства в регионе. Корпорацию основали при участии и технологическом сопровождении компании Tonnies Fleisotwerk.
С 2021 года АПК «Дон» входит в структуру агропромышленного холдинга РБПИ Групп. В учредителях компании указаны ООО «Мясо-Союз Т» и ООО «Агро-Союз ТШ». Согласно сделке, CP Foods покупает эти две компании.
Производство АПК «Дон» расположено в Белгородской и Воронежской областях. В Белгородской области компания занимается животноводством («Алексеевский Бекон»), растениеводством («Агро-Оскол») и производством комбикормов («Алексеевский комбикормовый завод»).
Отметим, что о смене руководства в компаниях «Агро-Оскол», «Алексеевский бекон» и «Алексеевский комбикормовый завод» стало известно в октябре.