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Таиландская компания покупает белгородского производителя свинины за 22 млрд

Сегодня, 08:24
Фото: apkdon.ru
CP Foods приобретает агропромышленную корпорацию «Дон», основанную в рамках долгосрочной программы по развитию свиноводства в Белгородской области. Соглашения достигли в августе, пишет «Интерфакс».

Компания CP Foods покупает агропромышленную корпорацию «Дон». Сумма сделки — 22 млрд рублей. Соглашения таиландская компания заключила с владельцами АПК — немецкими Tonnies Russland Agrar GmbH, RKS Agrarbeteiligungs GmbH и Tonnies Holding ApS & Co. KG, пишет издание.

CP Foods занимается производством комбикормов, свинины, мяса птицы, продукции аквакультуры. В РФ компания работает с 2006 года и является девятым по величине производителем свинины в стране.

Агропромышленная корпорация «Дон» основана в 2007 году в Белгородской области. Её создали в рамках программы по развитию свиноводства в регионе. Корпорацию основали при участии и технологическом сопровождении компании Tonnies Fleisotwerk.

С 2021 года АПК «Дон» входит в структуру агропромышленного холдинга РБПИ Групп. В учредителях компании указаны ООО «Мясо-Союз Т» и ООО «Агро-Союз ТШ». Согласно сделке, CP Foods покупает эти две компании.

Производство АПК «Дон» расположено в Белгородской и Воронежской областях. В Белгородской области компания занимается животноводством («Алексеевский Бекон»), растениеводством («Агро-Оскол») и производством комбикормов («Алексеевский комбикормовый завод»).

Отметим, что о смене руководства в компаниях «Агро-Оскол», «Алексеевский бекон» и «Алексеевский комбикормовый завод» стало известно в октябре.

«Агро-Осколом» и «Алексеевским беконом» будет управлять калининградская компания
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