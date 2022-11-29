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Сотрудники шебекинского роддома боятся потерять работу

Сегодня, 21:59
Фото: 1MI
Роддом
Роддом больше не будет принимать беременных белгородок с признаками простуды, из-за чего сотрудники стали беспокоиться о потере рабочего места. Вопрос белгородка задала в прямом эфире губернатору Вячеславу Гладкову.
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Обстрел

В прямом эфире губернатора белгородка спросила, в каком режиме будет работать больница и что будет с её сотрудниками, ведь учреждение больше не будет принимать беременных белгородок с признаками коронавируса и простуды. 

С сотрудниками всё будет хорошо, никто работу не потеряет. Шебекинский роддом ранее принимал беременных девушек с признаками ОРВИ и коронавируса. Теперь он не будет работать в таком режиме, но это никак не отразится на работе сотрудников, не переживайте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что беременных жительниц привозили в шебекинский роддом, когда горокруг подвергался ежедневным обстрелам. Белгородки просили губернатора выбрать другое медучреждение, куда будут отвозить беременных с признаками ОРВИ и коронавируса. Министр здравоохранения Андрей Иконников пообещал выбрать другую больницу.

Роддом для белгородок с признаками простуды и COVID-19 откроют в другом месте
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#Александра Склярова#Медицина#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Роддом
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