Сотрудники шебекинского роддома боятся потерять работу

В прямом эфире губернатора белгородка спросила, в каком режиме будет работать больница и что будет с её сотрудниками, ведь учреждение больше не будет принимать беременных белгородок с признаками коронавируса и простуды.
С сотрудниками всё будет хорошо, никто работу не потеряет. Шебекинский роддом ранее принимал беременных девушек с признаками ОРВИ и коронавируса. Теперь он не будет работать в таком режиме, но это никак не отразится на работе сотрудников, не переживайте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что беременных жительниц привозили в шебекинский роддом, когда горокруг подвергался ежедневным обстрелам. Белгородки просили губернатора выбрать другое медучреждение, куда будут отвозить беременных с признаками ОРВИ и коронавируса. Министр здравоохранения Андрей Иконников пообещал выбрать другую больницу.