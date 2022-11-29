Росприроднадзор требует с «Белгородской свинины» Владимира Зотова 4 млн рублей

В конце лета текущего года Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «Белгородская свинина». Росприроднадзор требовал взыскать со свинокомплекса «Агро-Белогорья» 4 353 764 рубля за вред, причинённый в результате нарушений законодательства об охране окружающей среды. Предварительное заседание было назначено на 5 сентября.
В октябре стало известно, что дело два раза откладывали из-за приобщения к материалам судебных практик и документов — суду необходимо было изучить поступившие бумаги.
Отметим, что новое судебное разбирательство назначено на 30 ноября.
Напомним, летом Росприроднадзор выписал ООО «Белородская свинина» штраф в 1 млн рублей за пользование недрами без соответствующей лицензии. Позже свинокомплексу удалось оспорить это решение в суде.