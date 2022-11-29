Росприроднадзор требует с «Белгородской свинины» Владимира Зотова 4 млн рублей

В конце лета текущего года Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «Белгородская свинина». Росприроднадзор требовал взыскать со свинокомплекса «Агро-Белогорья» 4 353 764 рубля за вред, причинённый в результате нарушений законодательства об охране окружающей среды. Предварительное заседание было назначено на 5 сентября.